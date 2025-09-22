Logement : les aides revalorisées dès le 1ᵉʳ octobre

Le 19 septembre 2025, le gouvernement a confirmé que l’APL (aide personnalisée au logement), mais aussi l’ALS (allocation de logement sociale) et l’ALF (allocation de logement familiale), seront augmentées de 1,04 % à partir du 1ᵉʳ octobre 2025.

Pourquoi les APL augmentent cette année

Chaque automne, les aides au logement sont revues en fonction de l’indice de référence des loyers (IRL) calculé par l’Insee. Pour le deuxième trimestre 2025, cet indice s’est établi à 146,68 points, en hausse de 1,04 % sur un an. Cet indicateur, basé sur l’évolution des prix à la consommation hors loyers et hors tabac, détermine directement la revalorisation des aides logement.

L’augmentation de 1,04 % concerne l’ensemble des aides logement — APL, ALS et ALF. Elle touchera environ 5,6 millions de foyers, dont 2,6 millions percevant spécifiquement l’APL, selon La Dépêche du Midi.

Combien toucheront de plus les ménages ?

En pratique, un allocataire recevant 250 euros d’APL verra son aide grimper à environ 252,60 euros, tandis qu’une allocation de 400 euros passera à près de 404,16 euros. La hausse reste donc proportionnelle au montant initial, avec un impact concret mais limité sur le budget des ménages.

Il faut noter que cette revalorisation n’apparaîtra pas immédiatement sur le compte bancaire. Le versement du 6 octobre 2025 correspond encore aux droits calculés pour septembre. C’est le paiement du 5 novembre 2025 qui intégrera la hausse.

Qui bénéficie des APL et comment les demander

L’APL s’adresse aux locataires de logements conventionnés, qu’il s’agisse d’appartements sociaux ou de logements privés respectant les normes de décence. Son montant dépend du revenu fiscal de référence, de la composition familiale et du niveau du loyer. L’aide est destinée à soutenir les ménages modestes, afin de réduire le poids du logement dans leurs dépenses courantes.

Pour faire une demande, les ménages doivent passer par la CAF (Caisse d’allocations familiales) ou, pour certains foyers agricoles, par la MSA. La démarche est dématérialisée et se réalise en ligne, avec transmission des justificatifs nécessaires. Les allocataires déjà bénéficiaires n’ont aucune formalité à accomplir : la revalorisation de 1,04 % sera appliquée automatiquement.

Toutefois, l’avenir suscite des interrogations. La commission des Finances du Sénat a évoqué la possibilité d’une « année blanche » en 2026, c’est-à-dire un gel des prestations sociales, dont les APL. Une telle mesure permettrait, selon les projections, d’économiser entre 5 et 15 milliards d’euros pour les finances publiques. Les bénéficiaires doivent donc considérer la hausse de 2025 comme une étape potentiellement transitoire avant un possible coup d’arrêt.