, , ,

Lufthansa supprime 4 000 emplois pour renforcer sa compétitivité

En dépit de résultats financiers solides, Lufthansa a annoncé un plan social prévoyant la suppression de 4 000 emplois d’ici 2030. Le groupe, qui cible principalement ses fonctions administratives en Allemagne, justifie ce choix par une rentabilité jugée insuffisante et par une stratégie de modernisation de l’aviation.

Aurélien Delacroix
Aurélien Delacroix
Publié le
Lecture : 2 min
0
Lufthansa ferme Germanwings et se sépare d'une partie de sa flotte
Lufthansa supprime 4 000 emplois pour renforcer sa compétitivité | journaldeleconomie.fr
LinkedInWhatsApp

Le 29 septembre 2025, à l’occasion de sa journée investisseurs à Munich, la compagnie aérienne Lufthansa a officialisé un plan de restructuration majeur : 4 000 emplois seront supprimés d’ici 2030. Ce plan de suppression vise essentiellement des postes administratifs, soit environ 20 % des effectifs non opérationnels, et concerne principalement l’Allemagne selon Reuters.

Emploi : 20 % des postes administratifs supprimés en Allemagne

La réduction annoncée correspond à environ 20 % des effectifs administratifs, soit l’équivalent de plusieurs milliers de postes répartis sur les différents sites de Lufthansa en Allemagne. L’entreprise, qui compte environ 103 000 salariés, précise que l’emploi opérationnel ne sera pas directement touché. Selon Air Journal, la direction souhaite cibler les fonctions de support, jugées trop coûteuses et insuffisamment efficaces.

Parallèlement à la réduction de l’emploi administratif, Lufthansa a revu à la hausse ses objectifs financiers. Le groupe vise désormais une marge d’EBIT ajustée comprise entre 8 et 10 % à partir de 2028 et un free cash-flow annuel supérieur à 2,5 milliards d’euros, selon Reuters. Ces ambitions s’accompagnent d’un programme d’investissement massif, avec plus de 230 avions attendus d’ici 2030.

La suppression de postes est donc présentée comme un levier nécessaire pour financer ces investissements et améliorer la rentabilité. « Le groupe ne peut pas maintenir une telle structure administrative dans un contexte de concurrence accrue », a rappelé Lufthansa dans un communiqué cité par Air Journal. L’ajustement de l’emploi apparaît ainsi comme une condition pour dégager de nouvelles marges.

Emploi et tensions sociales : syndicats et salariés en alerte

Ce plan de suppression d’emplois suscite d’ores et déjà la contestation. Le syndicat Verdi a réagi avec fermeté : « Nous refuserons une véritable saignée de personnel au sol chez Lufthansa, et nous utiliserons également la prochaine négociation collective pour nous y opposer », a affirmé Marvin Reschinsky, représentant syndical. Les discussions sociales s’annoncent donc tendues, d’autant plus que la compagnie aérienne prévoit une mise en œuvre progressive jusqu’en 2030.

De son côté, la direction insiste sur la concertation avec les partenaires sociaux. Cependant, le souvenir des tensions récentes autour des pilotes et du personnel navigant laisse craindre de nouvelles mobilisations. L’aviation allemande, déjà fragilisée par les restructurations successives, risque de voir l’emploi se transformer profondément, au rythme des arbitrages entre modernisation, compétitivité et dialogue social.



Suivez-nous sur Google News

A lire aussi :

Totalenergies Vend 50 Solaire Kkr

TotalEnergies vend 50 % de son solaire à KKR pour 950 M$

Lufthansa ferme Germanwings et se sépare d'une partie de sa flotte

Lufthansa supprime 4 000 emplois pour renforcer sa compétitivité

Taxe Fonciere 2025

Paiement de la taxe foncière 2025 : 15 ou 20 octobre selon le cas

Sncf Vente Flash 200 000 Billets De Train A Saisir Des 29 Euros Voici Les Dates A Retenir

SNCF : ouverture imminente des ventes d’Hiver, des billets de train dès 19 euros

Washington paralysé : pourquoi l’Amérique pourrait plonger dans une crise sociale inédite

Washington paralysé : pourquoi l’Amérique pourrait plonger dans une crise sociale inédite

Coup de tonnerre à l’OMC : la Chine tourne le dos à son statut de pays en développement

Coup de tonnerre à l’OMC : la Chine tourne le dos à son statut de pays en développement

Laisser un commentaire

© 2024 | Journal de l'Économie | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPocketPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly