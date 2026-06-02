Alerte orages : la pluie est de retour dès aujourd’hui dans ces départements français

Cette semaine, on ressort les parapluies : une perturbation pluvieuse importante est annoncée à partir d’aujourd’hui, confirme le journal 20 Minutes. Dans son bulletin, Météo-France indique qu’un front pluvieux traversera le pays, avec des pluies soutenues et des orages parfois violents. Après presque deux semaines sans une goutte de pluie, elle est particulièrement attendue. Selon les dernières estimations du modèle européen, tout cela tient à une dépression « pas très creuse » centrée entre l’Islande et l’Écosse.

Prévisions météo : où ça va tomber

La bascule a commencé dès dimanche, avec quelques rares averses sur le quart Nord-Ouest. Des orages sont aussi apparu dans les Pyrénées, le Grand-Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Corse.

La perturbation est arrivée dans la nuit de lundi à mardi, par la Bretagne. Brest et Cherbourg verront la pluie revenir dès minuit, Rennes et Nantes vers une heure du matin, puis Caen et La Roche-sur-Yon autour de trois heures.

En traversant le pays, le front apportera des perturbations météorologiques de la frontière belge jusqu’au sud-ouest pendant la matinée de mardi. À cinq heures du matin, Rouen, Angers et La Rochelle seront sous la pluie. Plus tard, entre sept et huit heures, ce sera le réveil humide pour Lille, Paris, Orléans et Bordeaux.

Ça avance : vents et précipitations prévues

L’après-midi, les ondées orageuses progresseront vers la moitié est de la France. Metz, Nancy, Dijon et Lyon devraient voir les premières averses dès treize heures, puis Strasbourg, Besançon, Grenoble et Valence à partir de quinze heures.

Les orages seront peut-être particulièrement violents dans la vallée du Rhône, le Jura et les Alpes, avec parfois de la grêle et des orages intenses.

Les précipitations pourront être notables, avec des cumuls allant jusqu’à 20 litres par mètre carré dans des régions comme les Hauts-de-France, l’Île-de-France, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, la Franche-Comté et la Rhône-Alpes. Ailleurs, les quantités varieront de deux à dix millimètres, les zones comme la vallée de la Garonne, le Languedoc-Roussillon et la Provence étant parmi les moins touchées.

Températures : quelles variations et après ?

Parallèlement à cet épisode, les chute des températures vont baisser, surtout l’après‑midi. Le matin, il fera encore doux, entre 12 et 16 °C, sauf sur le pourtour méditerranéen où elles pourraient rester entre 17 et 21 °C. Les maximales au nord de la Manche ne dépasseront généralement pas 18 à 20 °C.

En revanche, la plaine d’Alsace, ainsi que la zone de la vallée du Rhône jusqu’à la Méditerranée, garderont des pointes plus chaudes autour de 26 à 29 °C.