Ma French Bank est définitivement fermée : comment récupérer votre argent ?

En 2019, La Banque Postale lançait avec ambition Ma French Bank, une banque 100 % mobile qui promettait une expérience simple et connectée. En quelques années, elle avait rassemblé environ 700 000 clients. Pourtant, en 2023, la fermeture de cette filiale a été annoncée de manière assez discrète à ses 750 000 clients, marquant la fin d’une aventure numérique audacieuse. Cette décision fait réfléchir sur les choix digitaux et économiques de La Banque Postale dans un contexte de transformation bancaire.

La fermeture en plusieurs étapes

La fin des activités de Ma French Bank s’est faite progressivement. Dès début 2024, les premiers signes de clôture se faisaient sentir, jusqu’à l’arrêt définitif des opérations début juillet 2025. Cette organisation par étapes a permis à la banque de gérer la transition en douceur. Dès décembre 2024, il n’était plus possible d’effectuer de paiements mobiles, annonçant clairement que la fermeture totale était proche.

La Banque Postale a pris soin de contacter chaque client pour leur proposer deux solutions : clôturer leur compte ou basculer vers le réseau principal de La Banque Postale. Une prime de bienvenue a même été mise sur la table pour encourager le transfert, comme l’a expliqué un représentant : « Une prime de bienvenue était proposée aux clients souhaitant transférer leur compte vers notre réseau. »

Récupérer ses sous et la gestion des fonds

Pour de nombreux clients, la grande question était de savoir que faire des fonds restants sur leurs comptes, dans un contexte de modernisation bancaire. Tout l’argent non réclamé a été transféré à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) le 1er juillet 2025. Ces sommes resteront consignées pendant une période pouvant aller jusqu’à trente ans, avant d’être définitivement reversées à l’État.

Les anciens clients peuvent récupérer leurs sous via la plateforme Ciclade. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site Ciclade, cliquer sur « Lancer ma recherche » et compléter les informations demandées. Si cela ne fonctionne pas, un formulaire spécifique est disponible sur le site de La Banque Postale.

Petits conseils pour les anciens clients

Il est vivement conseillé aux anciens clients de vérifier régulièrement leur compte pour éviter que leurs fonds ne soient transférés à la CDC. Avec le temps, les démarches pour récupérer cet argent se font plus longues et plus lourdes à gérer. C’est pourquoi il vaut mieux se bouger rapidement pour éviter toute complication par la suite.

Pour ceux qui n’ont pas encore lancé les démarches, ils peuvent vérifier leur situation via Ciclade ou en contactant directement La Banque Postale. Un accompagnement a été assuré jusqu’à 2025 pour aider ceux qui n’avaient pas encore pris les devants.

Un choix stratégique assumé

Derrière cette fermeture se cache une volonté bien définie : recentrer les investissements digitaux sur l’application mobile innovante de La Banque Postale. Comme le précisait un porte-parole : « L’objectif, c’était de prioriser nos investissements digitaux, notamment sur l’application de La Banque Postale. » En dépit de ses ambitions initiales, Ma French Bank n’a jamais réussi à trouver le bon équilibre économique face à des concurrents comme Fortuneo et BoursoBank (ex-Boursorama), qui proposaient une offre produit plus diversifiée, tandis que d’autres banques optaient pour une réduction d’agences.