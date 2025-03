BNP Paribas : votre agence bancaire va-t-elle disparaître ?

BNP Paribas, la première banque française, vient d’annoncer qu’elle allait revoir à la baisse son nombre d’agences en France. La banque se lance dans cette démarche dans un monde où le digital prend de plus en plus de place et où les habitudes bancaires évoluent. En repensant son organisation pour mieux coller aux attentes de ses clients tout en optimisant ses ressources, elle se met résolument dans la tendance du changement.

Diminution du nombre d’agences

Aujourd’hui, BNP Paribas dispose d’environ 1.500 agences sur tout le territoire français. Mais la donne va changer puisque la banque compte fermer un tiers de ses agences d’ici 2030 – soit près de 500 fermetures au total. L’objectif affiché ? Réduire le réseau pour ne garder qu’environ 1.000 agences sur le sol national. Pour y arriver, l’entreprise prévoit de procéder par étapes, avec environ une centaine de fermetures chaque année.

Cette opération cadre avec un plan plus vaste : adapter les services bancaires aux nouvelles pratiques des clients. La baisse de fréquentation des agences physiques justifie pleinement cette réorganisation.

Les raisons derrière ces fermetures

Au cœur de ce changement, on retrouve la montée en puissance du digital. BNP Paribas mise sur le renforcement des compétences de ses équipes et sur l’investissement dans les technologies pour booster son développement commercial. Lors de la présentation des résultats annuels 2024 début février, la banque a révélé ce plan stratégique qui vise à répondre aux besoins variés des clients – qu’ils soient particuliers, professionnels ou entreprises.

Jean-Laurent Bonnafé, directeur général de BNP Paribas, a expliqué que ce plan ne se résume pas à une simple réduction ou restructuration. Il s’agit plutôt de revoir en profondeur la manière dont les clients interagissent avec leur banque aujourd’hui, que ce soit à distance ou directement en agence (pour mieux équilibrer les services offerts). Selon lui, « c’est ça qu’il faut repenser et rééquilibrer. »

Échanges sociaux en cours

Un dialogue social est en cours avec les syndicats pour discuter des conséquences sur le plan social et professionnel (c’est-à-dire pour bien prendre en compte la situation des employés). Même si BNP Paribas a choisi de garder le silence sur les discussions en cours, elle annonce présenter officiellement le plan lors d’une réunion avec les partenaires sociaux, prévue pour le 26 mars.

Ces échanges avec les représentants du personnel seront déterminants pour que la transition se passe le plus sereinement possible et pour limiter les répercussions sur le personnel.

Ce virage n’est pas l’apanage de BNP Paribas. D’autres grandes banques européennes adoptent aussi des stratégies similaires. Par exemple, Deutsche Bank envisage également de réduire fortement son réseau d’agences cette année en fermant une cinquantaine d’agences locales et en supprimant près de 2.000 postes dans sa banque de détail en Allemagne.

D’autre part, sa filiale Postbank prévoit de passer de 550 agences à environ 300 d’ici mi-2026. Actuellement, Deutsche Bank en compte environ 400 succursales, ce qui montre bien la tendance à rationaliser le réseau physique au profit des solutions numériques.