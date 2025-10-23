Manque à gagner de 4,3 milliards d’euros : le marché parallèle du tabac en France

Le 22 octobre 2025, l’étude des douanes sur le marché parallèle du tabac en France révèle qu’environ 17,7 % de la consommation nationale de tabac n’a pas été achetée dans le réseau officiel des buralistes, ce qui traduit un profond défi pour la fiscalité et l’économie du secteur, révèle Le Monde du Tabac.

Un manque à gagner fiscal qui cristallise les préoccupations

Le rapport indique que le secteur du tabac représente un manque à gagner pour l’État évalué à 4,3 milliards d’euros en moyenne pour 2023. Ce chiffre traduit l’écart entre les volumes de tabac consommés et ceux livrés légalement aux buralistes : l’étude pointe que 17,7 % de la consommation nationale auraient été achetés hors réseau légal.

Il est précisé que ce déficit fiscal découle essentiellement de la combinaison de la contrebande et des achats à l’étranger, ce qui fragilise les rentrées fiscales liées au tabac.

Les raisons structurelles du phénomène de marché parallèle

L’étude met en avant que l’essentiel du marché parallèle du tabac provient des achats dans des pays voisins où le tabac est moins cher : « une importance certaine des achats transfrontaliers dans des pays où le tabac est moins cher ». Concrètement, 6 863 tonnes de tabac (soit environ 80 % du volume échappant à la fiscalité) auraient été acquises hors du réseau national.

En parallèle, les départements frontaliers enregistrent une chute des volumes livrés aux buralistes supérieure à 45 % depuis 2016, contre une baisse inférieure à 25 % pour les départements non frontaliers. Cela révèle un effet géographique marqué.

Impact sur l’économie, la fiscalité et les acteurs

La perte pour l’État provoquée par ce marché parallèle pèse sur les recettes fiscales, en particulier sur les taxes sur le tabac mais aussi sur la TVA et les droits liés à la distribution.

Pour les buralistes, le phénomène se traduit par une concurrence déloyale : le tabac acheté à l’étranger ou via circuit hors réseau échappe aux obligations fiscales françaises, ce qui réduit la part du marché légal.

Enfin, pour la fiscalité nationale, le manque à gagner de 4,3 milliards d’euros alerte sur les effets de la politique de hausse des prix du tabac lorsque les consommateurs peuvent accéder à des canaux alternatifs moins taxés. En effet, selon l’étude, la motivation principale de l’achat hors réseau reste le prix : 74 % des répondants citent cet argument.