Mauvais temps : la neige fait un retour inattendu en France, voici les départements concernés

Cette semaine, la neige refait surface sur plusieurs massifs français et ramène avec elle des températures frisquettes et une bonne ambiance d’hiver. Après une parenthèse de douceur qui faisait rêver au printemps, ce retour soudain rappelle qu’on n’en est pas encore là. Les habitants et les vacanciers suivent la situation de près.

Les changements météo

Les mauvais tours du temps entraînent une chute nette des températures. Alors que la semaine dernière, le sud de la France affichait des températures dépassant 20°C, attendez-vous à une baisse marquée. Dès le mardi 25 février, une masse d’air froid venue du nord-ouest fera redescendre les températures à des valeurs proches, voire en dessous, des moyennes saisonnières (selon où vous vous trouvez). En même temps, on va se mouiller pas mal, surtout dans la moitié nord du pays avec des pluies soutenues. En montagne, la limite pour voir de la neige descendra progressivement jusqu’à 1 000 mètres, annonçant un bon manteau neigeux.

La neige qui s’invite dans nos massifs

Les Pyrénées seront parmi les premières à voir la neige tomber dès mardi soir, avec des cumuls pouvant atteindre entre 30 et 40 cm au-dessus de 1 200 mètres. Dans le Massif central, en particulier sur les Monts d’Auvergne, la neige est également prévue avec une limite pluie-neige fixée à 1 000 mètres.

Les Vosges et le Jura ne sont pas en reste, avec des accumulations pouvant dépasser 20 cm en altitude.

en altitude. Quant aux Alpes, les premiers flocons arriveront dès mercredi à partir de 1 200 mètres , pour s’abaisser localement à 1 000 mètres en fin de semaine.

, pour s’abaisser localement à en fin de semaine. Certaines stations des Alpes du Nord pourraient même enregistrer jusqu’à 50 cm de neige fraîche en altitude, idéal pour se faire une session de glisse.

Un vent qui décoiffe et des sensations d’hiver

Un vent de nord-ouest balaiera l’ensemble du territoire et renforcera l’effet de froid (vous aurez bien le goût du frais sur la peau). Sur les côtes de la Manche et en Méditerranée, on prévoit des rafales allant de 70 à 90 km/h. En montagne, ce vent pourra former des congères, rendant certaines routes difficiles voire impraticables.

Heureusement, dès jeudi l’anticyclone des Açores pointera le bout de son nez, apportant un temps plus clément sur une grande partie du pays. Même si les précipitations se calment, les températures resteront fraîches et quelques gelées matinales pourraient s’inviter en plaine.

Les retombées sur nos activités et la suite de l’hiver

Pour les amateurs de sports d’hiver, ce retour marqué de la neige est une excellente nouvelle. Les stations profiteront d’un bon enneigement qui fera le bonheur des skieurs et snowboardeurs. Par contre, il faut s’attendre à un temps un peu capricieux pour les vacanciers jusqu’au week-end, avant que les choses ne se stabilisent vraiment.

Ce regain hivernal montre bien que l’hiver a encore la main sur le pays. Même si le calendrier avance vers le printemps, d’autres épisodes frisquets pourraient encore pointer le bout de leur nez avant que le beau temps ne s’installe définitivement (la météo nous jouera peut-être encore quelques tours).