Mauvaise nouvelle pour les ménages français : votre facture d’électricité augmente dès cet été, et le montant exact surprend tout le monde

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a validé une hausse de 3,04 % du tarif d’acheminement de l’électricité, applicable au 1er août 2026. Ce tarif correspond à la part de la facture qui rémunère le transport et la distribution du courant. La hausse reste modérée pour les ménages, mais elle a des conséquences pour les consommateurs comme pour les gestionnaires de réseaux.

Comprendre le tarif d’acheminement

Le tarif d’acheminement pèse pour environ 30 % de la facture d’électricité d’un ménage. Il couvre l’acheminement du courant depuis les sites de production jusqu’aux compteurs. Les nouvelles grilles tarifaires officielles devraient paraître à la mi-juillet 2026.

L’augmentation fait suite à un manque à gagner de 231,6 millions d’euros enregistré par Enedis en 2025, dû à une consommation plus faible que prévu. La CRE a ajusté les tarifs pour combler ce déficit.

Pour couvrir ces pertes et assurer l’équilibre financier du réseau, le régulateur a retenu deux paramètres : une inflation prévisionnelle de 0,39 % et un facteur de baisse de 0,35 %. Ces éléments aboutissent à la hausse de 3,04 %.

Côté consommateurs, les projections de Selectra tablent sur 7 € à 26 € de plus par an selon les ménages, un surcoût que certaines économies potentielles peuvent compenser. Philippe Defeyt juge la somme « riquiqui », noyée dans les autres variations de la facture.

Les options : heures pleines/heures creuses et EJP

Les abonnés à l’option heures pleines/heures creuses conservent un avantage : le prix du kWh reste quasi stable en heures pleines (+0,06 %) et recule nettement en heures creuses (-2,86 %). L’option garde son intérêt pour qui peut déplacer sa consommation vers les heures creuses.

L’option EJP (effacement des jours de pointe), fermée à la souscription depuis 1998, connaît un bouleversement tarifaire : le tarif en heures normales grimpe de 26,6 %, alors que le tarif de pointe chute de 68 %.

Ce que ça change sur la facture

La hausse du Tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE), 3,04 % pour la distribution et 3,34 % pour le transport, entraîne un changement réglementaire d’environ 1 % sur les Tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVE). Selon Hello Watt, le surcoût mensuel atteint environ 0,40 € pour une personne seule et 0,80 € pour un foyer de trois personnes.

Ce que ça veut dire pour l’avenir

Cette hausse répond à la baisse des recettes, due à une consommation moindre et à des conditions climatiques imprévues. D’autres mesures, comme la réduction de la TVA sur l’électricité, pourraient alléger la facture. Le but reste de préserver l’équilibre financier du secteur tout en encourageant l’électrification. Le prix de l’électricité demeure sensible, notamment en Belgique, où il était 4,15 fois plus élevé que celui du gaz au premier semestre 2025.