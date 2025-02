Météo, préparez-vous : quelles régions sont en vigilance ce week-end ?

La France fait face en ce moment à des perturbations météo importantes. Vigilance jaune a donc été déclenchée dans plusieurs départements. Ces alertes concernent surtout les risques de crues, de vents violents et d’avalanches. La moitié sud du pays est particulièrement en difficulté.

Une perturbation balaie la France d’ouest en est et devrait durer jusqu’à dimanche. Du coup, il neige sur les massifs tandis que des pluies modérées et des vents forts touchent surtout les régions entre la Normandie et le Nord. Les prévisions annoncent même une montée des pluies en soirée le samedi 22 février 2025.

Les Pyrénées sont également sur le qui-vive, avec de la neige attendue dès 1400/1500 mètres d’altitude. Ce qui peut bien faire déclencher des avalanches.

Les départements touchés

Plusieurs départements sont concernés par ces alertes météo :

Crues : L’Aisne, l’Ardèche, le Calvados, le Gard, l’Hérault et la Somme sont sous le risque de crues.

: L’Aisne, l’Ardèche, le Calvados, le Gard, l’Hérault et la Somme sont sous le risque de crues. Pluie-inondation : Le Gard, l’Hérault, la Lozère et l’Oise doivent se préparer à des inondations dues aux fortes pluies.

: Le Gard, l’Hérault, la Lozère et l’Oise doivent se préparer à des inondations dues aux fortes pluies. Avalanches : La Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées sont avertis pour le risque d’avalanches.

: La Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées sont avertis pour le risque d’avalanches. Vent : La Loire et le Rhône devraient être secoués par de forts vents. L’Isère, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire, eux, reçoivent un avertissement face aux rafales violentes.

Ces signaux invitent à une attention renforcée dans ces régions pour limiter les conséquences sur les infrastructures et la sécurité publique.

Le week-end en perspective

Pour le samedi 22 février 2025, les prévisions indiquent que les pluies vont se renforcer en soirée. Dans certaines zones de montagne, les cumuls pourraient atteindre l’équivalent d’un mois de précipitations (c’est plutôt important à noter). Le vent ne sera pas en reste dans la vallée du Rhône et en val de Saône : des rafales entre 50 et 70 km/h, avec des pointes jusqu’à 80 km/h, sont attendues dans les départements cités précédemment.

Le dimanche, quelques pluies persisteront à l’est du pays, mais elles devraient diminuer progressivement au fil de la journée. Par ailleurs, une légère baisse des températures est prévue vers le milieu de la semaine suivante.

Ces conditions météo demandent une attention particulière pour tous ceux qui vivent ou se déplacent dans les zones affectées. Les autorités locales conseillent donc de la prudence lors des déplacements et d’être attentifs aux mises à jour diffusées par Météo-France (c’est toujours mieux de rester informé).