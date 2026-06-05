Revolut lance une carte bancaire qui change les règles : les banquiers traditionnels préfèrent ne pas en parler

La néobanque Revolut a surpris le monde de la finance en annonçant une nouvelle carte bancaire qualifiée de « carte muette ». Dévoilée le 29 mai 2026 sur la plateforme X, et relayée par le Journal du Geek, cette nouveauté vise à repenser la sécurité des cartes en réduisant le risque de fraudes visuelles.

Les cartes bancaires ont toujours été un moyen central pour réaliser des transactions financières, mais elles comportent des risques. Les innovations pour l’accessibilité promettent de renforcer la confidentialité et la sécurité.

Un design minimaliste qui en dit peu

Visuellement, la carte Revolut joue la carte du minimalisme : un simple rectangle en plastique avec le logo Revolut. Les habituels numéros à seize chiffres, la date d’expiration et le code CVV ont disparu ; seul le nom du titulaire apparaît. Cette apparence épurée réduit le risque de « fraude visuelle ».

Pour consulter les informations bancaires, l’utilisateur doit se rendre dans l’application Revolut et s’authentifier via mot de passe, authentification par empreinte ou reconnaissance faciale. Ce mode de fonctionnement s’inscrit dans une tendance déjà amorcée : en 2019, Apple avait lancé sa Apple Card, avec toutes les données sensibles stockées dans l’application Wallet.

Sécurité : ce que ça change

La suppression des informations imprimées a pour objectif principal de mieux protéger les consommateurs. Le dernier rapport de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, publié par la Banque de France le 27 janvier 2026, indique que la fraude à la carte bancaire en France a atteint 211 millions d’euros au premier semestre 2025, soit une baisse de 9,8 % par rapport à l’année précédente. Le taux de fraude reste à 0,048 % du montant total des paiements par carte, les attaques en ligne et les détournements de données étant les principaux vecteurs.

Il faut toutefois garder en tête que la « fraude visuelle » représente seulement une partie des fraudes globales. L’initiative de Revolut vient compléter les efforts de l’industrie pour mieux sécuriser les transactions. Par ailleurs, Mastercard a annoncé, en novembre 2024, son intention d’éliminer la saisie manuelle des numéros de carte d’ici 2030, en faveur de systèmes de confirmation biométriques.

Le futur des paiements et des cartes

Le paysage des paiements est en pleine mutation. Les nouvelles règles de sécurité poussent les acteurs du secteur à innover sans cesse. Outre Revolut et Apple, d’autres institutions comme Mastercard jouent un rôle majeur dans cette transformation. L’avenir paraît tourné vers des technologies telles que la biométrie et les applications bancaires sécurisées, qui modifient notre transition vers la biométrie des moyens de paiement du quotidien.