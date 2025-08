Métro, RER, Transiliens : le point sur les perturbations à Paris du 4 au 10 août

Entre métro fermé, RER à l’arrêt et Transiliens suspendus, se déplacer en Île-de-France devient un problème quotidien pour les usagers

Métro parisien : cinq lignes sous travaux, trajets à rallonge

Du 4 au 10 août 2025, cinq lignes du métro parisien sont touchées par des interruptions de trafic. La ligne 9 est complètement fermée dès le lundi soir à 22h45 jusqu’au vendredi 8 inclus. Idem pour la ligne 14 sur la même période, avec des bus de remplacement entre Gare de Lyon et Olympiades.

La ligne 6, elle, saute l’arrêt Cambronne jusqu’au 28 septembre. La ligne 12 est interrompue entre Montparnasse-Bienvenue et Mairie d’Issy jusqu’au 7 août, et sur la 13, les stations Gabriel Péri et Pernety ne sont plus accessibles.

RER : un service morcelé sur les cinq lignes du réseau

Chaque ligne RER (A, B, C, D, E) est concernée cette semaine. Exemple : le RER A sera interrompu entre Saint-Germain-en-Laye et Le Vésinet – Le Pecq du 9 au 22 août. Avant cela, le 8 août, plus de train entre Saint-Germain et Rueil-Malmaison dès 22h30.

Le RER B est coupé en soirée jusqu’au 12 août entre Denfert-Rochereau et les aéroports, et entre Massy – Palaiseau et La Croix de Berny jusqu’au 27 août. Le RER C affiche plusieurs segments hors service, notamment entre Austerlitz et Versailles, ou encore entre Massy et Pont de Rungis.

La ligne D est aussi impactée sur plusieurs tronçons à horaires variables (soirée ou journée), entre Gare de Lyon, Melun, Creil, Corbeil-Essonnes, ou encore Châtelet. Le RER E subit des réductions de fréquence aux heures de pointe, avec une interruption prévue le week-end du 9 et 10 août entre Nanterre-la-Folie et Chelles Gournay.

Transiliens : sept lignes interrompues partiellement ou totalement

Côté Transiliens, sept lignes (H, J, K, N, P, R, U) voient leur circulation suspendue en partie, le plus souvent en soirée. La ligne H ne circule pas entre Paris Nord et Sarcelles – Saint-Brice les 9 et 10 août. Sur la ligne J, des bus remplacent les trains entre Mantes-la-Jolie et Issou – Porcheville à partir de 21h15 jusqu’au 8 août.

Les lignes N et P sont coupées dès 21h sur plusieurs axes comme Paris Montparnasse – Dreux ou Paris Est – Provins. La ligne R reste interrompue en semaine à partir de 22h10 sur les axes Paris – Montargis et Melun – Montereau via Héricy. Sur la ligne U, les trains s’arrêtent à 21h30 entre La Défense et La Verrière.

Tramways : même les solutions de secours s’effondrent

Même les tramways sont touchés. Le T1 est interrompu entre Asnières – Quatre Routes et Gare de Saint-Denis, sans date de reprise annoncée. Et sur le T2, le trafic est suspendu entre Porte de Versailles et Suzanne Lenglen jusqu’à février 2026.