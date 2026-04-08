Minerais stratégiques : pourquoi la bataille mondiale pour le lithium et le cobalt s’intensifie

La transition énergétique mondiale déclenche une compétition géopolitique silencieuse mais décisive. Lithium, cobalt, nickel et terres rares deviennent les ressources stratégiques du XXIᵉ siècle. Derrière la révolution des voitures électriques et des technologies vertes, les grandes puissances s’affrontent désormais pour sécuriser l’accès aux minerais indispensables aux batteries, aux infrastructures énergétiques et aux technologies avancées.

La transition énergétique transforme les ressources naturelles en enjeux de puissance

La transition vers les énergies renouvelables repose sur une nouvelle génération de matières premières critiques. Contrairement à l’ère du pétrole, où quelques régions concentraient l’essentiel des réserves, les ressources nécessaires à la transition énergétique sont réparties dans plusieurs zones du monde mais souvent dans des pays politiquement fragiles. Le lithium est devenu l’un des minerais les plus stratégiques pour la production de batteries électriques, tandis que le cobalt reste indispensable à de nombreux composants électroniques. Cette transformation crée une nouvelle forme de dépendance énergétique pour les économies industrielles. Les gouvernements cherchent désormais à sécuriser leurs approvisionnements afin d’éviter de nouvelles vulnérabilités économiques dans la transition énergétique mondiale.

La Chine domine déjà une grande partie de la chaîne d’approvisionnement mondiale

La rivalité géopolitique autour des minerais critiques est largement structurée par la montée en puissance de Chine dans le contrôle des chaînes industrielles. Pékin a investi depuis deux décennies dans l’extraction et surtout dans le raffinage des minerais stratégiques. Aujourd’hui, la Chine contrôle une grande partie du traitement mondial des terres rares et une part significative du raffinage du lithium et du cobalt. Dans plusieurs pays producteurs, notamment en République démocratique du Congo, des entreprises chinoises ont acquis des positions dominantes dans les mines de cobalt. Cette présence industrielle permet à Pékin d’exercer une influence majeure sur l’ensemble de la chaîne de valeur des batteries et des technologies vertes. Pour les économies occidentales, cette dépendance représente désormais un enjeu stratégique comparable à celui du pétrole au XXᵉ siècle.

Les États-Unis et l’Europe tentent de sécuriser leurs ressources stratégiques

Face à cette domination industrielle, les États-Unis et l’Union européenne cherchent à construire de nouvelles chaînes d’approvisionnement. Les gouvernements occidentaux encouragent l’ouverture de nouvelles mines, soutiennent des partenariats avec des pays producteurs et investissent dans des capacités de raffinage domestiques. Plusieurs initiatives visent également à développer le recyclage des batteries afin de réduire la dépendance aux importations. Cependant, construire une industrie minière et de transformation compétitive demande du temps, des investissements massifs et une coordination internationale complexe. Dans ce contexte, la compétition pour l’accès aux ressources critiques s’intensifie et pourrait devenir l’un des principaux moteurs des rivalités géopolitiques des prochaines décennies.

Une nouvelle géopolitique des ressources est en train d’émerger

La transition énergétique ne marque pas la fin de la géopolitique des ressources naturelles. Elle en transforme simplement la nature. Alors que le pétrole a longtemps structuré les équilibres internationaux, les minerais critiques deviennent désormais les piliers de la puissance industrielle et technologique. Dans ce nouveau paysage stratégique, la capacité à sécuriser l’accès au lithium, au cobalt et aux terres rares pourrait déterminer la hiérarchie économique mondiale du XXIᵉ siècle. Pour les grandes puissances, la bataille des ressources vient seulement de commencer.