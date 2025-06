Les chaînes de TF1 bientôt sur Netflix : une révolution dans l’audiovisuel français

Netflix, le géant mondial du streaming, a officialisé le 17 juin 2025 un accord inédit avec le Groupe TF1. Objectif : intégrer les chaînes du groupe TF1 ainsi que les contenus à la demande de la plateforme TF1+ directement dans l’environnement de la plateforme de streaming, sans coût additionnel pour les abonnés français.

Grâce à Netflix, TF1 veut élargir son audience

Ce partenariat stratégique, inédit en Europe, marque une inflexion dans la distribution des contenus télévisuels classiques. Désormais, regarder Koh-Lanta, The Voice, Demain nous appartient ou les matchs sportifs diffusés sur TF1 se fera sans quitter l’application Netflix. Cette offre comprendra à la fois les chaînes en direct et les replays, enrichis par l’algorithme de recommandation de la plateforme de streaming.

Sur le plan économique, l’alliance s’annonce gagnante. Pour Netflix, c’est l’opportunité d’ancrer davantage sa présence sur le marché français en s’alliant au premier diffuseur national. Pour TF1, c’est un levier inédit pour élargir son audience, capter les plus jeunes et monétiser plus efficacement ses programmes via la plateforme américaine. « Cette alliance sans précédent permettra à nos programmes de qualité et populaires d’atteindre des audiences inégalées », a déclaré Rodolphe Belmer, PDG du Groupe TF1 sur about.netflix.com.

Du contenu plus varié

Greg Peters, co-PDG de Netflix, souligne que ce partenariat « s’appuie sur nos forces pour offrir aux spectateurs le meilleur du divertissement associé à la meilleure expérience de découverte ».

L’annonce s’inscrit dans une logique d’intégration croissante entre acteurs historiques de la télévision et plateformes numériques. Elle ouvre aussi la voie à de nouveaux modèles de collaboration entre streaming et diffusion linéaire, dans un contexte de fragmentation accélérée des audiences.