Ils ont perdu leur emploi à cause de l’intelligence artificielle. Aujourd’hui, ils utilisent cette même technologie pour bâtir des alternatives gratuites aux logiciels qui les ont remplacés. Lancé en octobre 2026, OccupySaaS rassemble des développeurs licenciés qui recréent en open source les outils professionnels des géants de la tech. ZeroAuthy (alternative à Auth0) et SalesCompel (clone de Salesforce) sont déjà disponibles. Le mouvement transpose au secteur du cloud la contestation d’Occupy Wall Street. Son slogan résume tout : « Ils nous ont licenciés. Nous reconstruisons leurs logiciels. »

Qu’est-ce que OccupySaaS ? Un mouvement pour les nuls

Les bases : SaaS, IA et licenciements tech

Le SaaS (Software as a Service) désigne les logiciels accessibles en ligne par abonnement, sans installation. Salesforce pour la gestion client, Auth0 pour l’authentification, Microsoft 365 pour la bureautique : ces outils génèrent des revenus récurrents colossaux. Parallèlement, l’industrie technologique multiplie les licenciements massifs. Le collectif OccupySaaS affirme qu’un million d’ingénieurs auraient perdu leur poste, remplacés par des algorithmes. Sam Altman, PDG d’OpenAI, qualifie ce phénomène d’« AI washing » : justifier des coupes budgétaires par l’automatisation. Face à ce paradoxe (investir dans l’IA tout en licenciant les humains), OccupySaaS inverse la logique. Les développeurs évincés mobilisent l’IA pour reproduire gratuitement les logiciels qui les ont remplacés.

Qui est derrière OccupySaaS ?

Le collectif reste anonyme. Aucun nom, aucun visage. Seul un site web, des dépôts GitHub et trois plateformes de dons permettent de le contacter. Selon l’agence de presse italienne ANSA, les membres se présentent comme d’anciens salariés de l’industrie tech, licenciés entre 2024 et 2026. Leur discours mêle revendication sociale et expertise technique. « Nous sommes un mouvement de protestation écrit en code », proclament-ils. L’anonymat protège contre d’éventuelles poursuites juridiques, mais complique aussi la vérification des motivations réelles. Certains observateurs y voient une stratégie marketing, d’autres une authentique révolte.

Comment ça marche ? La recréation en « salle blanche »

Le 14 octobre 2026, OccupySaaS publie ZeroAuthy, une alternative open source à Auth0, le service d’authentification racheté par Okta. Vingt et un jours plus tard, le 4 novembre, une première version candidate obtient la certification OpenID Connect pour trois profils d’usage. Le lendemain du lancement de ZeroAuthy, le 15 octobre, SalesCompel voit le jour. Ce clone de Salesforce vise à reproduire les fonctions de gestion de la relation client (CRM) sans les frais d’abonnement. Les deux projets utilisent la licence Apache 2.0, autorisant l’usage commercial, la modification et la redistribution. Les entreprises peuvent donc les intégrer sans coût ni redevance.

Clean-room design : une méthode légale mais controversée

OccupySaaS s’appuie sur le « clean-room design », ou réimplémentation en salle blanche. Principe : recréer un logiciel en s’appuyant uniquement sur sa documentation publique, ses standards ouverts et son comportement observable, sans accéder au code source propriétaire. Deux précédents juridiques valident cette approche. En 1984, Phoenix Technologies commercialise un BIOS compatible IBM sans violer de brevet. En 2021, la Cour suprême américaine tranche en faveur de Google contre Oracle : reproduire une API (interface de programmation) ne constitue pas une violation du droit d’auteur si cela favorise l’interopérabilité. Comme le rapporte Le Monde Informatique, OccupySaaS exploite ces failles légales pour contourner les brevets logiciels. Reste à savoir si les géants du SaaS tenteront de riposter par la voie judiciaire.

Pourquoi « OccupySaaS » ? Le lien avec Occupy Wall Street

En septembre 2011, Occupy Wall Street occupe le parc Zuccotti à New York. Le slogan « We are the 99% » dénonce les inégalités économiques : 1 % de la population accapare les richesses tandis que 99 % subit les conséquences de la crise financière de 2008. Le mouvement remet en question la légitimité du capitalisme financier. Qui profite réellement de l’économie ? Les manifestants campent pendant deux mois, inspirant des mobilisations dans le monde entier. Occupy Wall Street échoue à transformer structurellement le système, mais impose durablement la question des inégalités dans le débat public.

OccupySaaS transpose cette contestation au modèle SaaS. « En 2011, Occupy Wall Street se demandait pour qui travaillait réellement l’économie. En 2026, nous posons la même question concernant le cloud », explique le collectif sur son site. Les logiciels professionnels sont devenus des « péages » : les entreprises paient des abonnements récurrents pour accéder à des outils qu’elles ne possèdent jamais. Pendant ce temps, ceux qui ont bâti ces plateformes (les développeurs) sont licenciés. Le parallèle est clair : les géants du cloud accumulent les profits tandis que les ingénieurs perdent leur emploi. OccupySaaS incarne une protestation par le code. Plutôt que d’occuper un parc, les développeurs occupent GitHub. Plutôt que des pancartes, ils brandissent des lignes de code.