Mohammed VI est le principal client d’une société de transport de luxe détenue en partie par Teddy Riner, révèle une enquête de Mediapart. Selon un audit réalisé en 2023, Pullman Limousine Services aurait tiré 90 % de son activité de la délégation royale marocaine.

Cette société a été créée en 2017. Elle a encaissé 8,7 millions d’euros en 2019, 2021 et 2022, et ses bénéfices cumulés atteindraient 3,3 millions d’euros entre 2021 et 2025, d’après Mediapart. Une partie de ces revenus a été redistribuée sous forme de dividendes aux actionnaires, dont la société du judoka.

Cette activité de limousines ne constitue pas l’unique retombée économique de la relation que Teddy Riner entretient depuis plus de dix ans avec le souverain marocain. Mohammed VI aurait également favorisé son recrutement au sein de la section judo du Paris Saint-Germain, un poste rémunéré net par mois. Le roi aurait aussi pesé dans le sponsoring de l’athlète par Maroc Telecom.

Sollicité par Mediapart, Teddy Riner n’a pas répondu.

Le champion a par ailleurs fait l’objet de plusieurs redressements fiscaux ces dernières années, portant notamment sur l’utilisation de véhicules de luxe à des fins personnelles, des dépenses professionnelles et des évaluations immobilières. Certaines procédures ont été confirmées en justice, et une de ses sociétés immobilières a été liquidée à la demande du fisc.

Ces révélations interrogent sur les possibles conflits d’intérêts entre les activités économiques du candidat et sa proximité avec un souverain régulièrement critiqué pour son autoritarisme et les atteintes aux libertés au Maroc.

Ce volet financier prend une résonance particulière alors que Teddy Riner apparaît en une de Paris Match, publié le jeudi 19 novembre. Sur cette photo de couverture, il pose torse nu, ceint d’un drapeau français. La légende précise que le cliché, pris en 2024, l’a été au Maroc.

Le magazine le désigne comme champion-candidat, une formule qui suggère une démarche politique ou électorale en cours. La mise en scène, torse nu et drapeau tricolore, est censée témoigner de l’attachement du champion à la nation française. Le lieu de la prise de vue, hautement symbolique, entre en tension avec ce message patriotique.