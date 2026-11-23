La Federal Aviation Administration (FAA) doit trancher un dossier aussi coûteux qu’inhabituel. L’administration américaine de l’aviation examine s’il faut financer la rénovation de la seule piste active de l’aéroport Henderson Field, sur l’atoll de Midway, dans le Pacifique Nord, ou si elle doit abandonner cet aéroport comme terrain de déroutement pour les vols transpacifiques. D’après Focus, le média allemand, le coût estimé des travaux dépasse 100 millions de dollars.

La piste en question mesure environ 2 377 mètres, entièrement en asphalte. Elle se trouve sur Sand Island, l’une des petites îles de l’atoll. La somme engagée couvrirait des travaux de fraisage, un nouveau revêtement et la réparation du mur de quai, auxquels pourraient s’ajouter des aménagements portuaires pour acheminer le matériel de construction. Sans cette remise à niveau, la FAA prévoit que l’état de la piste se dégradera fortement dans les cinq prochaines années.

L’entretien courant coûte déjà plusieurs millions de dollars par an, et pourtant presque personne n’y atterrit. Aucun trafic passager régulier n’existe à Midway. Entre 2003 et 2021, la FAA n’a recensé que onze vols, civils et militaires, déroutés vers l’atoll. Parmi eux, un Boeing 747 de Delta Air Lines reliant Honolulu à Osaka, qui avait dû se poser en urgence en 2011 après une vitre de cockpit endommagée, avec environ 380 personnes à bord.

Une assurance pour des dizaines de milliers de vols

Ce faible usage ne dit pourtant pas tout de l’importance de l’aéroport. Henderson Field fonctionne comme terrain de déroutement au sens des règles ETOPS, qui imposent aux avions volant au-dessus de grandes étendues d’eau de rester en mesure de rejoindre un aéroport adapté dans un délai réglementaire en cas d’urgence.

Dans ce calcul, Midway est bien placé : situé entre la Californie et le Japon, il entre dans le rayon de portée requis pour de nombreuses routes transpacifiques.

La FAA estime que l’aéroport est pris en compte, chaque année, dans la planification de dizaines de milliers de vols passagers, cargo et militaires. C’est précisément ce paradoxe qui nourrit le débat : pour les compagnies aériennes, la valeur de cet aéroport tient au fait qu’il n’est, dans le meilleur des cas, jamais utilisé.

Japan Airlines et Zipair plaident pour son maintien, le présentant comme un aéroport de déroutement important pour leurs routes pacifiques, notamment vers la côte ouest des États-Unis. La compagnie américaine National Airlines le qualifie de réserve de sécurité, en raison du nombre limité d’alternatives adaptées dans le centre du Pacifique Nord.

Si Midway disparaissait, les compagnies devraient se tourner vers d’autres terrains et adapter leur planification de vol, parmi lesquels Wake Island, la base aérienne Eareckson sur les îles Aléoutiennes ou l’aéroport des îles Marshall.

Boeing s’est aussi prononcé en faveur du maintien de l’aéroport. Selon le constructeur, sa disparition entraînerait une hausse sensible de la consommation de carburant, rien que sur la liaison Honolulu-Tokyo, les compagnies devant alors prévoir des aéroports de déroutement plus éloignés. Un effet que Boeing juge susceptible de s’amplifier nettement en tenant compte des autres routes concernées.

La FAA recueille actuellement les avis des compagnies aériennes, des constructeurs et des autres parties prenantes. Le délai pour soumettre des commentaires a été prolongé jusqu’au 22 septembre 2026.

En attendant que les 100 millions de dollars soient débloqués ou non, Midway reste surtout une réserve naturelle fermée aux visiteurs ordinaires, où nichent environ trois millions d’oiseaux marins à la place des avions.