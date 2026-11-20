Selon une synthèse de l’Observatoire Hexagone, la trajectoire budgétaire française cumulée à une faible dynamique de productivité pèse sur l’activité et le pouvoir d’achat, malgré une hausse continue des recettes fiscales et des créations d’emplois.

La situation économique et budgétaire de la France apparaît sous un jour particulièrement préoccupant dans la synthèse publiée par l’Observatoire Hexagone. Le document dresse un état des lieux contrasté, marquée par des déficits persistants et une dette en hausse, face à des résultats économiques jugés décevants à l’échelle européenne.

Des déficits et une dette sous la pression des taux

Sur le front des finances publiques, la France a fortement accru ses dépenses ces dernières années, notamment pour financer sa protection sociale. Si les recettes fiscales poursuivent leur progression pour tenter de contenir le déséquilibre, elles ne suffisent pas à compenser la dynamique des dépenses.

Les projections mentionnées dans la synthèse soulignent l’ampleur du dérapage budgétaire :

En 2026, la France afficherait le pire déficit public de la zone euro, estimé à 5,5 % du PIB par la Commission européenne.

En 2027, la Commission européenne estime que l’objectif d’un déficit ramené sous la barre des 5 % ne sera pas atteint et anticipe 5,4 % du PIB, soit le deuxième déficit le plus élevé de la zone euro.

Ces déficits alimentent une dette publique qui dépasse désormais ses précédents sommets atteints lors de la crise du Covid. Sur la décennie 2017-2027, la France serait ainsi le deuxième pays de la zone euro enregistrant la plus forte hausse de son endettement. Dans le même temps, la remontée des taux d’intérêt — particulièrement sensible pour la France — alourdit la charge de la dette et réduit les marges de manœuvre budgétaires.

Croissance, emploi et productivité : un bilan en demi-teinte

Malgré cet effort financier et un endettement élevé, les retombées économiques apparaissent limitées. Sur la période 2017-2027, la croissance française se situerait au 4e rang le plus faible de l’Union européenne.

Du côté de l’emploi, le bilan est nuancé :

2,5 millions d’emplois auraient été créés depuis 2017.

auraient été créés depuis 2017. Toutefois, la progression totale de la population en emploi sur 2017-2027 (+9 %) resterait simplement dans la moyenne de l’UE.

(+9 %) resterait simplement dans la moyenne de l’UE. Sur la période 2017-2024, la structure de ces créations d’emplois — composée d’environ 25 % d’apprentis, 25 % de non-salariés et 8 % d’agents de la fonction publique — pèserait à la fois sur la dépense publique et sur la productivité.

Cette fragilité se retrouve dans l’évolution de la productivité, l’un des points les plus sensibles mis en avant par la synthèse : la richesse produite par heure travaillée ne progresserait que de 1,3 % sur l’ensemble de la décennie 2017-2027, plaçant la France parmi les élèves les moins performants sur ce critère.

Des répercussions concrètes sur les revenus

Cette faible dynamique de productivité se répercute directement sur le niveau de vie : les salaires réels moyens, une fois l’inflation déduite, auraient reculé de 1,6 % depuis 2017. Enfin, l’étude d’Hexagone relève qu’en 2025, le revenu médian en France est passé pour la première fois sous la moyenne de la zone euro.