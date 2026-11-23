Le tribunal de Brest a délivré, lundi 30 mars, un mandat d’arrêt contre le capitaine d’un pétrolier suspecté d’appartenir à la flotte fantôme russe, condamné par défaut à un an de prison. Chen Zhangjie, 39 ans, de nationalité chinoise, écope également d’une amende de 150 000 euros. Le tribunal lui reproche de ne pas avoir obtempéré aux ordres d’arrêter son navire, rapporte France24.

Son avocat, Henri de Richemont, a jugé la décision « absolument incompréhensible ». Il conteste la compétence d’une juridiction française dans cette affaire, rappelant que le navire se trouvait en eaux internationales au moment des faits.

Un pétrolier renommé, repéré près de la Malaisie

Le pétrolier en question, le Boracay, a été arraisonné par la marine française le 27 septembre 2025, au large de l’ouest de la France. Il était soupçonné de transporter du pétrole russe en violation des sanctions occidentales imposées après l’invasion de l’Ukraine. Le navire et son équipage avaient été relâchés quelques jours plus tard.

L’enquête a reconstitué le déroulé de l’interception. La marine française informe le navire de son intention de procéder à un contrôle de nationalité. Une heure plus tard, l’équipage hisse un pavillon béninois, alors que les autorités de Porto Novo avaient déjà prévenu leurs homologues français qu’aucun pétrolier n’était enregistré sous ce pavillon.

Entendu en garde à vue, le capitaine a expliqué qu’il n’avait pas hissé le pavillon plus tôt parce qu’il pleuvait et qu’on ne hisse pas de pavillon quand il pleut. Il a ensuite fait traîner la situation en prétextant attendre l’autorisation du propriétaire du navire, jusqu’à l’arraisonnement.

Cette méthode, appelée flag-hopping, consiste à changer fréquemment de pavillon, parfois invalide, pour échapper à la détection. Le Boracay navigue sous un autre nom, The Phoenix, et bat pavillon russe. Il se trouvait lundi dans le détroit de Malacca, entre la Malaisie et l’Indonésie, selon le site de suivi Marine Traffic.

Deux employés d’une société de sécurité russe à bord

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié l’interception de « piraterie ». Selon une source française informée et l’avocat du capitaine, deux employés d’une société privée de sécurité russe se trouvaient à bord lors de l’arraisonnement, chargés de représenter les intérêts russes et de recueillir du renseignement.

Le Boracay a par ailleurs été associé aux vols de drones mystérieux survolant le Danemark en 2025, dans le cadre d’une série d’observations de drones et de violations d’espace aérien attribuées à la Russie dans plusieurs pays européens. Aucun lien formel n’a toutefois été établi entre le navire et ces incidents, et Moscou dément toute responsabilité.

L’Union européenne recense 598 navires soupçonnés d’appartenir à cette flotte fantôme, tous interdits d’accès aux ports et aux services maritimes européens.