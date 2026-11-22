Enedis a annoncé, lundi 9 novembre 2026, le lancement de la seconde phase de sa réforme des heures creuses. À partir du 1er décembre 2026, 9,3 millions de foyers et de clients professionnels verront progressivement leurs plages horaires évoluer. La nouveauté tient en un mot : la saisonnalité. Pour la première fois, les heures creuses ne seront plus identiques toute l’année, mais varieront entre l’hiver et l’été.

Le gestionnaire du réseau électrique espère ainsi déplacer environ 5 gigawatts (GW) de consommation vers les après-midis pendant les mois ensoleillés. L’enjeu est de faire coïncider la consommation avec les moments où l’électricité est la plus abondante, et donc la moins chère à produire. Cette réforme est menée à la demande de la Commission de régulation de l’énergie, dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité.

Des horaires qui changent selon la saison

Le principe de base ne bouge pas : chaque client conserve 8 heures creuses par jour, dont au moins 5 heures consécutives la nuit, pour un total de 16 heures pleines. Ce qui change, c’est la fenêtre à l’intérieur de laquelle ces heures peuvent être positionnées.

En hiver, du 1er novembre au 31 mars, les heures creuses seront réparties en journée, et la nuit. Elles ne pourront en aucun cas tomber. En été, du 1er avril au 31 octobre, les créneaux possibles se situent en journée et la nuit, avec des horaires interdits puis.

Dans les faits, chaque fournisseur fixera les horaires exacts de ses clients, qui pourront varier d’un immeuble, voire d’un appartement à l’autre. Un client peut ainsi bénéficier de 6 heures creuses la nuit et 2 heures en journée l’hiver, puis de 5 heures la nuit et 3 heures l’après-midi l’été.

Timothée Furois, directeur du programme flexibilités d’Enedis, a expliqué à l’AFP la logique de ce calendrier à deux vitesses : « En hiver, la période de nuit va rester largement propice aux heures creuses parce que c’est la période de moindre consommation et où la production nucléaire reste relativement abondante par rapport à la consommation ».

L’été inverse la donne : « la production solaire est abondante l’après-midi, et donc cette période devient, c’est ça le changement, une période propice pour consommer », a-t-il ajouté.

Cette logique s’appuie aussi sur l’évolution des modes de vie. Télétravail, appareils électroménagers programmables, climatisation et recharge des véhicules électriques redessinent les courbes de consommation que le système, hérité des années 1960 et conçu dans la foulée des premières centrales nucléaires, n’avait pas anticipées.

Une première phase, menée entre novembre 2025 et mai 2026, avait déjà testé l’introduction d’heures creuses l’après-midi auprès de 1,7 million de clients, sans toutefois instaurer de différence entre été et hiver. Elle avait permis de déplacer 1 GW de consommation en journée, l’équivalent de la consommation d’une ville comme Paris.

Aucune démarche à effectuer

Le déploiement de la seconde phase s’étalera jusqu’à fin octobre 2027 et tous les clients concernés ne changeront pas d’horaires dès le 1er décembre 2026. Le basculement se fera automatiquement, à distance, grâce au compteur Linky, sans passage d’un technicien et sans changement de compteur ni de contrat.

Les clients seront prévenus par leur fournisseur au moins un mois avant tout changement, avec un rappel prévu avant le passage aux horaires d’été. Pour connaître ses nouveaux créneaux, il faudra se référer à son contrat, sa facture ou son espace client, le fournisseur restant l’interlocuteur de référence en cas de question sur les horaires ou la facturation.

Les équipements à horaires fixes, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, prises programmables ou bornes de recharge, ne s’adapteront pas d’eux-mêmes : un appareil réglé pour démarrer continuera de le faire même si ce créneau n’est plus creux. Enedis recommande d’attendre de connaître ses nouveaux horaires avant de reprogrammer quoi que ce soit.