Enfermé dans un sachet plastique bien fermé, le papier aluminium censé protéger des billets de banque peut en réalité se retourner contre eux, alerte un article du Auféminin. Ce matériau fait barrière à la vapeur d’eau : combiné à un emballage étanche, il piège l’humidité déjà présente dans les coupures ou dans l’air ambiant, favorise la condensation lors des variations de température et finit par créer un terrain propice aux taches et aux mauvaises odeurs. L’effet inverse de celui recherché.

L’astuce circule pourtant largement sur TikTok et dans les conversations de famille : emballer des billets en euros dans une feuille d’aluminium avant de les glisser au fond d’un tiroir ou d’une armoire, pour les garder comme neufs. Un billet en euros n’est d’ailleurs pas vraiment en papier mais en fibres de coton, capables de retenir environ 8 % de leur poids en eau.

Un support solide face aux manipulations quotidiennes, mais sensible à l’humidité prolongée et à la lumière directe, qui peut décolorer les encres.

Une méthode qui fonctionne, mais à certaines conditions

Sur ce plan, le papier aluminium a un intérêt réel : opaque, il limite l’exposition à la lumière et bloque la poussière ainsi qu’une partie des micro-salissures et des frottements. Mais une condition est impérative : les billets doivent être déjà parfaitement secs avant tout emballage.

Les recommandations des spécialistes de la conservation vont dans ce sens. Les billets doivent être rangés à plat, sans agrafes ni trombones ni pièces, d’abord glissés dans une enveloppe en papier ou un sachet légèrement respirant, puis entourés d’aluminium sans serrer.

Le paquet se conserve ensuite dans une pièce tempérée, entre 15 et 20 °C, avec une humidité modérée et loin du soleil. Des sachets de gel de silice peuvent compléter le dispositif, mais seulement s’ils sont surveillés et régénérés régulièrement.

La moisissure, elle, apparaît dès que trois conditions se rencontrent : une humidité relative supérieure à environ 65 %, une température élevée et de l’air stagnant. Un paquet trop compressé, qui empile aluminium et plastique, augmente ce risque sans apporter de bénéfice supplémentaire, même dans un logement sain. Les matériaux en fibres comme le coton sont particulièrement vulnérables à la moisissure dans ce type d’emballage étanche.

Ni le vol, ni l’incendie, ni l’inflation

Le papier aluminium ne protège ni du vol, ni d’un incendie, ni d’une inondation, ni de la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation. Autant de risques que l’astuce ne règle en rien.

Pour les billets déjà abîmés, des filets de sécurité existent. La réglementation de la Banque centrale européenne prévoit qu’un billet authentique dont plus de 50 % de la surface subsiste peut être remboursé. En France, depuis le 8 juin 2026, la Banque de France permet d’échanger jusqu’à 500 € de billets très endommagés chez certains buralistes partenaires ; au-delà de ce montant, l’échange se fait directement auprès de ses services.

L’astuce garde tout son sens pour une petite réserve d’espèces, quelques centaines d’euros au maximum, destinée à un voyage, un achat précis ou un fonds d’urgence de courte durée. Dans ce cas, l’aluminium joue surtout un rôle de protection cosmétique contre la poussière et les manipulations répétées.

Dès qu’il s’agit de garder une somme plus importante ou de stocker sur plusieurs années, la priorité doit basculer vers la sécurité plutôt que vers l’état esthétique des billets. La plupart des contrats d’assurance multirisque habitation plafonnent l’indemnisation des espèces volées entre 200 et 500 €, et seulement en cas de cambriolage avec effraction et justificatif de retrait récent.

Garder 2 000 € dans un tiroir signifie souvent n’en récupérer qu’une petite partie en cas de sinistre, et le papier aluminium ne change rien à ce calcul.

Mieux vaut donc limiter le montant d’espèces gardé à domicile, diversifier entre compte bancaire et réserve raisonnable, choisir une cachette discrète dans un endroit sec, garder les reçus de retrait, privilégier une enveloppe ou une boîte ventilée plutôt qu’un emballage hermétique, et vérifier ses garanties d’assurance habitation.