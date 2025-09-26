Octobre 2025 : aides, impôts et règles, tout ce qui change

Le 1er octobre 2025 marque l’entrée en vigueur de règles et d’aides qui concernent la vie quotidienne en France. Le ministère de l’Économie et les administrations ont détaillé ces dispositions afin de donner aux Français l’information utile pour anticiper les impacts financiers et pratiques de ce mois d’octobre.

Octobre 2025 : un peu plus d’aides pour les voitures électriques

À partir du 1er octobre 2025, un soutien complémentaire de 1 000 euros s’ajoute au bonus écologique pour l’achat d’un véhicule électrique fabriqué en Europe avec une batterie européenne. Avec le cumul des aides, certains ménages peuvent atteindre jusqu’à 5 200 euros de subvention.

Le même jour, la TVA passe à 5,5 % pour certaines installations photovoltaïques résidentielles. Ce geste fiscal réduit le coût d’investissement et favorise la transition énergétique en France.

Impôt : la taxe foncière est à payer

La taxe foncière doit être réglée au plus tard le 15 octobre pour les paiements non dématérialisés inférieurs ou égaux à 300 euros, et le 20 octobre pour les paiements en ligne. Au-delà de 300 euros, le paiement dématérialisé est obligatoire.

La Fédération bancaire française confirme : « À partir du 9 octobre 2025, toutes les banques de la zone euro mettront en œuvre un nouveau service de Vérification du Bénéficiaire (VoP). ». Cette réglementation sécurise les virements en comparant le nom du destinataire et l’IBAN, réduisant fraudes et erreurs.

MaPrimeRénov’ revient, l’éco-score textile débarque

Côté logement, la réouverture du guichet MaPrimeRénov’ « rénovation d’ampleur » coïncide avec un renforcement de la lutte contre la fraude au DPE. Dès le 1er octobre, tout diagnostiqueur réalisant plus de 1 000 DPE par an pourra être suspendu, sauf justification valable.

La fibre optique bénéficie également d’une nouvelle aide : depuis le 29 septembre, l’État finance une partie des travaux de raccordement en domaine privé, conformément à l’arrêté du 2 septembre 2025. Cette mesure s’applique dès octobre et allège les charges liées à des chantiers souvent coûteux.

Enfin, le 1er octobre voit l’arrivée de l’éco-score textile, un affichage environnemental destiné aux consommateurs. Le ministère de l’Économie le présente comme un repère clair pour comparer les produits neufs sur leur impact écologique.