« On a lutté jusqu’au bout » : la chute brutale de cette marque culte de doudounes

La marque marseillaise JOTT, connue pour ses doudounes légères, pliables et colorées, traverse une période mouvementée. Fondée en 2010, cette enseigne de prêt-à-porter populaire en France a été placée sous redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille le 18 décembre 2025. Cette décision affecte 142 magasins en France, et inquiète salariés et clients fidèles.

La situation de JOTT tient à plusieurs facteurs économiques croisés. En 2021, la marque a été rachetée par le fonds d’investissement L Catterton, avec l’ambition de passer d’un modèle de grossiste à un véritable réseau de retail. Malgré un chiffre d’affaires de 24 millions d’euros enregistré en 2024, la santé financière de la marque s’est détériorée ces dernières années. Parmi les causes :

une baisse de la consommation,

une concurrence du commerce en ligne devenue plus forte,

et une pression grandissante sur les marges.

Les efforts pour opérer cette transformation stratégique n’ont pas porté les fruits attendus.

La situation juridique de JOTT

Le tribunal a ouvert une période d’observation de six mois, démarrée mi-décembre 2025, pour évaluer la capacité de JOTT à assurer la continuité de ses activités. Une audience intermédiaire est programmée le 5 février 2026, destinée à décider soit de la poursuite de cette période, soit d’une conversion en liquidation judiciaire. Selon le jugement d’ouverture, il convient de vérifier, d’après son rapport, si les capacités financières de l’entreprise sont suffisantes et permettent d’assurer le financement de son activité.

Les conséquences se font déjà sentir pour certaines boutiques. L’exemple de la franchise de Bourges, tenue par Valérie Cosenza, est parlant. Installée rue Mirebeau depuis 2019, cette boutique fermera définitivement ses portes au plus tard le 14 février 2026 ; la franchisée avait anticipé cette fermeture en raison de l’évolution des habitudes d’achat. Cela entraînera le licenciement économique de son unique salariée, et le local devrait rapidement être remis sur le marché.

Les boutiques menacées de fermeture

Selon Le Dauphiné, plusieurs magasins situés dans différents départements sont également menacés : en Isère (deux boutiques au centre commercial Grand’Place et une rue de la Poste à The Village de Villefontaine), en Haute-Savoie (Annecy, La Clusaz, et Megève), et en Savoie (Chambéry). D’autres points de vente en Hautes-Alpes (Gap), Drôme (Valence), et Vaucluse (Le Pontet et Avignon) voient aussi leur avenir remis en question.

Ce redressement judiciaire de JOTT rappelle la liquidation judiciaire de Kaporal, une autre marque de prêt-à-porter spécialisée dans le jean. En mars 2025, ce concurrent a dû cesser ses activités, entraînant le licenciement de 280 personnes. Cet épisode illustre les difficultés que rencontrent aujourd’hui les marques de mode françaises sur un marché de plus en plus concurrentiel.