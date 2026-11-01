« On n’a pas vu ça depuis des années » : un morceau du vortex polaire se détache ce week-end, les prévisionnistes redoutent une vague de froid

La Chaîne Météo prévoit un réchauffement stratosphérique soudain du vortex polaire pour le début du mois de novembre 2026, soit, selon les termes du média, « la semaine prochaine » par rapport à sa publication du 30 octobre. Les derniers calculs du modèle européen ECMWF montrent, selon La Chaîne Météo, « un risque important de réchauffement stratosphérique soudain (SSW) début novembre ».

Le phénomène n’est pas censé survenir à cette période de l’année. D’ordinaire, un réchauffement stratosphérique soudain frappe en plein hiver, plutôt en janvier ou en février, rappelle La Chaîne Météo. Cette fois, il pointerait exceptionnellement tôt dans la saison.

Un décrochage dès le week-end du 31 octobre

L’organisme d’analyse météo Severe Weather Europe, cité par le média scientifique Futura, situe le début de l’affaissement du vortex polaire au samedi 31 octobre 2026. Cet affaissement devrait se poursuivre jusqu’au 6 novembre, le mouvement s’accentuant à partir du 5 novembre.

Si le phénomène se confirme à cette date, il battrait de plus de trois semaines le précédent record de précocité, établi le 28 novembre 1968 et égalé en 2025. En janvier de cette même année 2025, un réchauffement comparable avait provoqué une vague de froid aux États-Unis, avec de la neige inhabituelle au Texas, en Louisiane, en Géorgie et en Alabama.

Le vortex polaire agit normalement comme une barrière qui retient l’air le plus froid au pôle Nord, selon Severe Weather Europe. Quand de grandes ondes atmosphériques le perturbent, « cette barrière polaire se rompt, laissant l’air froid arctique se déverser vers le sud ».

Météo-France précise, sur son site, que les variations de sa position et de son réchauffement peuvent avoir des conséquences sur la météo en France. Un réchauffement stratosphérique soudain, qui se traduit par un fort réchauffement du vortex, peut ainsi provoquer un coup de froid ou une vague de froid.

Cette fois pourtant, la précocité du phénomène change la donne. Selon Futura, l’impact sur les températures ne devrait pas être aussi marqué qu’en plein hiver, d’autant que les températures récentes restaient plutôt douces. En France, l’effet attendu se limiterait à des valeurs proches des normales de saison, voire légèrement inférieures sur la moitié nord du pays.

Les prévisions de Météo-France pour dimanche 1er novembre après-midi donnent une amplitude allant de 8 °C à Belfort jusqu’à 19 °C à Perpignan. Les températures les plus basses, elles, sont attendues la nuit suivante : 2 °C à Aurillac, 4 °C à Metz et 5 °C à Limoges dans la nuit du 1er au 2 novembre. La semaine qui suit s’annonce plutôt sèche, avec des journées majoritairement ensoleillées.

Reste la suite de l’automne. Si le décrochage du vortex polaire se confirme, il pourrait augmenter la probabilité d’épisodes plus froids à partir de la seconde moitié de novembre et en décembre, selon La Chaîne Météo. Le média prévient toutefois qu’il est encore difficile de préciser l’intensité, la durée ou les régions qui seraient concernées par ces éventuels coups de froid.

Les descentes d’air polaire vers l’Europe et l’est des États-Unis devraient en tout cas se multiplier dans les semaines à venir, avec un risque accru de vagues de froid pour la seconde partie de novembre et le début décembre 2026. La Chaîne Météo continue malgré tout de tabler sur un hiver globalement doux, tout en rappelant qu’une saison plus douce que la normale n’exclut pas des périodes de froid marqué.