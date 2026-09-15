Météo : les prévisionnistes préviennent que le basculement de mercredi va forcer des millions de foyers à réagir en urgence

La France va perdre jusqu’à 15°C en moins de 24 heures. Ce brusque coup de froid, attendu mercredi 16 septembre 2026, met fin à un épisode de chaleur digne d’un plein été alors que l’automne approche à grands pas, confirme Tamétéo.

Depuis lundi, une masse d’air subtropicale a envahi le pays, avec des températures parfois supérieures de 10°C aux normales de saison. Ce jour-là, le thermomètre grimpait jusqu’à 36°C dans le Sud-Ouest et dépassait 35°C en Languedoc-Roussillon, à l’image des 35°C relevés à Perpignan. Bordeaux et Montpellier affichaient aussi 34°C, Toulouse 33°C, quand Paris, plus au nord, atteignait 26°C. Plusieurs départements ont été placés en vigilance orange pour risque de feux de forêt.

Mardi 15 septembre marque le pic de chaleur à l’échelle nationale, sous l’effet d’un blocage anticyclonique qui maintient l’air chaud sur le pays. Plus de vingt grandes villes dépassent les 30°C, dont Paris (30°C) et Strasbourg (30°C), avec des valeurs souvent 5 à 10°C au-dessus des normales, y compris dans le nord.

Bordeaux culmine à 35°C, Clermont-Ferrand et Toulouse à 34°C. L’indicateur thermique national, qui mesure la moyenne des minimales et maximales sur trente stations réparties dans le pays, atteint son maximum de la semaine à 22,4.

Un rafraîchissement de 10 à 15°C en une seule journée

Le basculement se joue dès mercredi. Une masse d’air issue du nord de l’Atlantique va chasser l’air très chaud vers le bassin méditerranéen, entraînant une chute des températures comprise entre 10 et 15°C en seulement vingt-quatre heures, selon le site spécialisé meteo-villes.com.

Une perturbation, arrivée par la Manche et le nord-ouest la veille, progressera dans la nuit jusqu’à se retrouver entre le Sud-Ouest et les régions de l’Est, avec un caractère parfois orageux sur les reliefs.

Des secteurs qui affichaient encore près de 30°C mardi, notamment dans le nord-ouest et le centre, pourraient se retrouver autour de 20°C mercredi après-midi. L’atmosphère se fera plus humide, parfois venteuse : de quoi passer du plein été à un temps presque automnal en une seule journée.

L’indicateur thermique national tombera à 19,1. Cette évolution est confirmée par les modèlesECMWF, partagés par le site meteologix.fr, qui comparent les températures de mardi 17h et de mercredi à la même heure.

La chaleur résistera toutefois près de la Méditerranée, avec environ 29°C attendus à Montpellier et à Bastia, et 31°C à Marseille.

Jeudi 17 septembre s’annonce comme la journée la plus fraîche de la semaine, selon le modèle ICON-D2, avec un indicateur thermique national qui chutera à 16,7. À partir de vendredi 18 septembre, les températures remonteront progressivement, sans retrouver les niveaux relevés les 14 et 15 septembre. Les prévisionnistes évoquent même une possible nouvelle remontée du mercure la semaine suivante.

Pas de lien démontré entre chaleur estivale et intensité des tempêtes

Cette alternance chaud-froid relance chaque année la même question : une succession de vagues de chaleur annonce-t-elle un automne explosif côté tempêtes ? Météo-France répond par la négative. « Les données des dernières décennies apportent une réponse claire : il n’existe aucun lien démontré entre le niveau des températures estivales et l’intensité de la saison des tempêtes qui suit », explique Lionel Salvayre, référent territorial pour les Pays de la Loire chez Météo-France, cité par Actu.fr.

Il rappelle que 2003 et 2004, deux années particulièrement chaudes, ont connu moins de tempêtes que la moyenne, et que 2022, l’une des années les plus chaudes enregistrées, n’a même pas connu de tempête à l’automne. L’hiver 2022-2023 a tout de même vu passer cinq tempêtes en France, dont une seule dans les Pays de la Loire et une autre en Bretagne-Normandie.

Une tempête a ensuite touché la Normandie en 2025, suivie d’une autre plus forte début 2026 sur la Bretagne et la Normandie. Le prévisionniste cite aussi l’exemple de 1976, une année où des tempêtes se sont succédé en Bretagne sur l’ensemble de l’automne et de l’hiver.

« Il est probable que des tempêtes surviennent cet automne et cet hiver, et certaines pourraient être fortes, mais cette observation reste valable chaque année, indépendamment du contexte estival », conclut Lionel Salvayre.