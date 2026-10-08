« Il faudra rallumer le chauffage » : une goutte froide ramène la neige en France cette semaine, les météorologues n’avaient pas vu ça depuis mai 2019

Une goutte froide va traverser la France entre le lundi 5 et le vendredi 9 octobre 2026, provoquant une chute brutale des températures. Dans plusieurs villes, le thermomètre perdra jusqu’à 10 °C entre mardi et jeudi, selon les prévisions relayées par plusieurs sources météorologiques.

Ce noyau d’air froid se forme en altitude au-dessus du golfe de Gascogne, où une dépression se creuse en milieu de semaine. Une masse d’air d’origine polaire va s’accentuer en parallèle de cette perturbation, faisant tomber les températures environ 2 °C sous les normales de saison. Entre lundi et jeudi, la perte atteindra 5 à 10 °C sur une large partie du pays, et jusqu’à 15 °C localement dans l’est.

Rien à voir pourtant avec un coup de froid précoce : le risque d’un épisode de gel généralisé reste limité, et l’épisode devrait rester bref. Météo-France décrit une goutte froide comme une poche d’air très froid isolée en altitude de la circulation générale, capable de bloquer un temps frais et instable pendant plusieurs jours.

Lundi et mardi s’annoncent encore estivaux, avec du soleil sur une grande partie du pays et des maximales pouvant dépasser 25 °C. L’ambiance devient plus lourde mardi, avec l’arrivée d’orages par le sud-ouest, parfois forts entre les Pyrénées et l’Aquitaine.

Mercredi 7 octobre, la bascule survient : la perturbation liée à la dépression du golfe de Gascogne balaie tout le territoire, avec des pluies généralisées pouvant prendre un caractère orageux. La Chaîne météo évoque un risque d’intempéries à surveiller près de la Méditerranée, avec un nouvel épisode méditerranéen qui n’est pas exclu : entre 100 et 150 mm de pluie sont attendus sur les Cévennes, et environ 100 mm en région PACA.

Jeudi, les pluies se concentrent sur le flanc est du pays. Interrogé par Libération, François Gourand, prévisionniste chez Météo-France, explique la mécanique de l’épisode : il indique qu’une fois que la goutte froide aura circulé en milieu de semaine, un air froid va s’engouffrer et faire nettement chuter les températures. Vendredi, l’anticyclone regonflera depuis l’Atlantique, surtout dans le sud, mais la fraîcheur restera de mise.

Neige sur les Alpes du Nord et chauffage rallumé

Les relevés matinaux prévus vendredi donnent la mesure du changement : environ 10 °C à Paris et à Lyon, 8 °C à Strasbourg et à Nantes, 6 °C à Metz et à Auxerre, et seulement 4 °C à Chaumont. Dans la journée, les maximales plafonneront entre 14 et 18 °C sur la moitié nord et entre 18 et 21 °C au sud, loin des 26 °C relevés mardi. Les minimales pourront descendre sous les 5 °C par endroits.

La montagne va retrouver des airs d’hiver. Des chutes de neige sont annoncées sur les Savoies au-dessus de 1 800 mètres, et certaines prévisions évoquent des flocons dès 1 600 mètres dans les Alpes du Nord, avec plus de 10 cm possibles au-dessus de 2 000 mètres.

Sur X, le météorologue Guillaume Séchet a averti que quelques chutes de neige pourraient même faire leur apparition jusque dans certaines stations des Alpes du Nord dans la nuit de jeudi à vendredi.

Cette bascule arrive après un été 2026 qualifié de record et un début d’automne qui traînait en longueur. Dans les logements peu isolés, la température intérieure peut descendre facilement sous les 19 °C, et beaucoup de foyers du nord et de l’est, où les matins tombent entre 4 et 8 °C, vont rallumer le chauffage.

Sur la façade atlantique, l’après-midi reste plus doux mais les pièces restent fraîches au réveil. Du côté de la Méditerranée, mistral et tramontane s’annoncent violents, avec un air plus sec et un chauffage plutôt ponctuel.