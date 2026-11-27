Cinquante organisations réunies autour de la Mutualité Française, de la CFDT et de l’Unsa ont présenté hier soixante mesures pour refonder la Sécurité sociale. Elles proposent notamment d’élargir ses sources de financement. Les approches libérales privilégient, elles, la réorganisation administrative et, pour certaines, davantage de concurrence. Ces propositions interviennent sur fond d’un constat partagé : les frais de gestion de la protection sociale française atteignent 42 à 46 milliards d’euros, soit 5 à 9 milliards de plus que si la France se situait à la moyenne européenne.

Des frais de gestion élevés et des organismes qui se chevauchent

Selon la Fondation iFRAP, les coûts de gestion réels représentent 1,29 % du PIB ou 3,83 % du total des prestations. La France consacre 4,31 % de ses prestations sociales aux frais administratifs, contre 3 % en moyenne dans l’Union européenne. « Les coûts de gestion réels restent largement sous-évalués », souligne la fondation. Leur poids dans le PIB a néanmoins diminué, passant de 1,6 % dans les années 2010 à environ 1,3 % aujourd’hui.

La Cour des comptes pointe depuis plusieurs années la multiplicité des régimes de retraite, la complexité de la couverture santé et les redondances entre organismes. Des circuits administratifs distincts accompagnent les aides au logement, le RSA et les aides familiales. Les bénéficiaires peinent parfois à faire valoir leurs droits ; faute d’information ou de démarches simplifiées, des milliards d’euros de prestations ne sont pas versés. La Cour appelle à mieux coordonner les structures, voire à en fusionner certaines.

Les cinquante organisations misent sur de nouvelles recettes

« Nous ne pouvons pas redresser un système en lui demandant chaque année de faire plus avec moins », affirment les cinquante organisations signataires. Pour élargir l’assiette de financement et compenser les pertes de recettes liées à l’automatisation du travail, elles préconisent une CSG progressive — dont un point rapporte 17,9 milliards d’euros —, une taxation des robots et de l’intelligence artificielle, ainsi qu’un prélèvement sur les fonds spéculatifs. Les think tanks libéraux rejettent toute hausse fiscale : ils privilégient la maîtrise des dépenses par une rationalisation administrative et, pour certains, le déplafonnement des cotisations ou des mécanismes de marché.

Les signataires proposent également des cabinets mobiles, des maisons de santé pluridisciplinaires et des antennes Samu-SAS pour améliorer l’accès territorial aux soins. Leurs soixante mesures ne mentionnent toutefois ni fusion des caisses, ni unification des régimes, ni automatisation massive des procédures. Pour la Fondation iFRAP, « la maîtrise des frais de gestion est indissociable d’une réforme en profondeur de notre modèle social ». Selon cette analyse, les économies resteraient marginales sans modification de l’architecture du système. Les organisations comptent plutôt sur une meilleure efficacité interne, sans remettre en cause la multiplicité des organismes gestionnaires.

Modèles étrangers et économies envisagées

Les systèmes européens offrent des résultats contrastés. Malgré une assurance santé concurrentielle, les Pays-Bas affichent le taux de coûts administratifs le plus élevé d’Europe, à 5,5 % selon l’étude EIPA de 2024. Le Royaume-Uni présente le taux le plus bas, à 0,7 %, avec l’Universal Credit, prestation unique qui remplace six allocations distinctes. La France a versé 888 milliards d’euros de prestations sociales en 2023, dont 798 milliards de prestations publiques et 89,3 milliards de prestations privées : cela représente 31,94 % du PIB, contre 32,46 % en Finlande.

Les experts situent les économies annuelles possibles entre 5 et 12 milliards d’euros, selon l’ampleur des réformes. Un alignement sur la moyenne européenne dégagerait au moins 5 milliards ; une réforme structurelle inspirée du modèle britannique pourrait doubler ce montant. Les pistes avancées comprennent la fusion de caisses, la suppression de régimes spéciaux, une automatisation poussée et, éventuellement, davantage de concurrence. Aucune ne figure dans les soixante mesures présentées hier, à l’approche de la campagne présidentielle de 2027.

Les besoins auxquels répond la protection sociale restent présents : La pression sur les dispositifs sociaux ne faiblit pas, comme en témoigne l’afflux aux Restos du Cœur malgré le ralentissement de l’inflation.