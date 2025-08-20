Orages et précipitations : 11 départements en vigilance orange mercredi 20 août 2025

En ce 20 août 2025, la météo en France est marquée par une dégradation rapide et généralisée. Selon Météo-France, onze départements sont placés en vigilance orange pluie-inondation. Le phénomène touche aussi bien le nord-est que le centre du pays, tandis que 81 départements se retrouvent en vigilance jaune pour orages.

Onze départements en vigilance orange pluie-inondation

Depuis ce matin, Météo-France maintient une alerte sur une large bande du territoire. Les départements concernés sont la Nièvre, l’Yonne, le Doubs, la Haute-Saône, le Territoire-de-Belfort, les Vosges, le Haut-Rhin, le Loiret, l’Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher et le Cher. Cela porte à 11 le nombre total de départements en vigilance orange pluie-inondation.

Les prévisions indiquent un système météorologique atypique. Météo-France précise que « une bande pluvio-orageuse va s’enrouler mercredi et jeudi autour d’une dépression centrée sur la Bretagne », précise BFMTV. Et selon RTL, cinq départements devraient rester en vigilance orange jusqu’au jeudi 21 août, midi.

Des précipitations déjà intenses et des inondations localisées

La veille, mardi 19 août, plusieurs départements avaient déjà subi de forts orages. Dans les Côtes-d’Armor, placées en vigilance orange, il est tombé 35,8 mm à Plouguenast, précise Le Télégramme. Plus au sud, les orages sur l’Hérault, le Gard et la Lozère ont entraîné des cumuls de 40 à 50 mm en quelques heures. Sur l’ensemble de l’épisode, certains relevés dépassent 80 mm, notamment à Gatuzières (Lozère) avec 82,4 mm mesurés à minuit, selon Le Monde.

Les prévisions pour les prochaines heures montrent que la situation pourrait rester tendue. « Une instabilité va concerner de nombreuses régions françaises et engendrer des orages ainsi que des pluies parfois soutenues », détaille Météo-Paris. Les régions du centre, du nord-est et du sud-est apparaissent particulièrement exposées.

Avec des cumuls aussi importants, les risques principaux restent les inondations de caves, de routes et de zones basses. Le ruissellement peut être brutal et rendre certaines voies impraticables. Les autorités conseillent d’éviter les déplacements inutiles, de ne pas s’engager sur les routes inondées et de rester attentif aux consignes locales.

Le prolongement de la vigilance dans cinq départements pour le jeudi 21 août confirme que les pluies risquent de durer. Les habitants doivent rester prudents, surveiller l’évolution de la météo et anticiper d’éventuelles perturbations dans les transports ou dans la vie quotidienne.