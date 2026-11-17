La Politique agricole commune (PAC) assure environ deux tiers des revenus des agriculteurs français. Pour la période 2028-2034, la proposition d’enveloppe française est inférieure de 15 milliards d’euros au montant actuel, tandis que le soutien à l’agriculture biologique ne serait plus obligatoire.

La France, première bénéficiaire de la PAC

Depuis 1962, la PAC soutient les agriculteurs européens par des aides directes et des programmes de développement rural. La France, première bénéficiaire de cette politique, reçoit 66,2 milliards d’euros sur le cycle 2023-2027. Ce financement provient du budget commun de l’Union européenne, auquel les États membres contribuent selon leur PIB. Les aides sont ensuite réparties notamment d’après les surfaces cultivées, les types de production et les engagements environnementaux.

Selon Annie Genevard, ministre de l’Agriculture, la proposition pour 2028-2034 ramènerait l’enveloppe française à 51 milliards d’euros, soit 15 milliards de moins. « Il va falloir se battre pour conserver le budget de la PAC », a-t-elle déclaré. Les aides européennes représentent 66 % des revenus agricoles français : sans elles, de nombreuses exploitations céréalières, laitières ou d’élevage seraient déficitaires. Leur place s’est accrue dans un secteur confronté à la volatilité des prix mondiaux, à la hausse des coûts de production et à la concurrence internationale.

Un budget réduit et des aides bio laissées au choix des États

Fin octobre 2026, les 27 États membres ont validé les contours de la future PAC, marqués par une baisse budgétaire globale et la fin du soutien obligatoire à l’agriculture biologique. Les discussions se déroulent dans un contexte de nouvelles dépenses militaires européennes et de pression des pays dits « frugaux », dont l’Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas.

Pour la France, 15 milliards d’euros de moins sur sept ans représentent environ 2,1 milliards par an. Cette baisse pèserait directement sur la trésorerie des exploitations et sur leurs choix entre investissements productifs, transition écologique et maintien du niveau de vie. Annie Genevard réclame aussi une hausse des cofinancements nationaux, certaines aides vertes étant jusqu’ici financées intégralement par Bruxelles. Le gouvernement français a annoncé un plan de relance de 725 millions d’euros pour compenser une partie des pertes.

La Commission européenne proposait de maintenir des aides obligatoires à la conversion et au maintien en agriculture biologique. Les États membres ont écarté cette obligation : chaque pays pourra décider de soutenir ou non ses producteurs bio. Pour la Fédération nationale d’agriculture biologique (FNAB) et son homologue allemand BÖLW, ce choix ouvre une « course ruineuse vers le bas ». Les deux organisations affirment : « L’agriculture biologique est le seul projet agricole véritablement commun en Europe, rigoureusement contrôlé. »

En France, davantage de sorties que d’entrées dans le bio

En 2025, pour la première fois, 4 228 producteurs ont abandonné la certification bio en 2025, contre 3 489 nouveaux convertis. Le solde négatif annoncé est de 788 exploitations. Les surfaces bio ont reculé pour la troisième année consécutive, avec environ 130 000 hectares perdus depuis 2022 ; l’objectif européen de 25 % de surfaces bio d’ici 2030 s’éloigne.

Les coûts de production du bio dépassent de 30 à 50 % ceux de l’agriculture conventionnelle, sans que les prix de vente suivent. Faute d’acheteurs, la coopérative Biolait a vendu 19 % de sa production de 2025 au prix du conventionnel. « Sans soutien, les producteurs bio sont 100 % tributaires des soubresauts du marché », constatent les professionnels. La crise économique et géopolitique a réduit la demande, tandis que l’offre, stimulée par les aides publiques entre 2010 et 2022, est devenue excédentaire. Comme pour le marché pétrolier, l’équilibre entre offre et demande reste un défi majeur pour le secteur bio. Dans la future PAC, le financement des mesures agro-environnementales serait divisé par cinq.

Les prochaines étapes des négociations européennes

Les chefs d’État européens doivent se réunir mi-décembre 2026 pour tenter de s’accorder sur le budget de l’Union et celui de la PAC. Emmanuel Macron a promis qu’« aucun euro ne manquerait au prochain cycle », mais les arbitrages budgétaires restent disputés. Après son examen en commission agriculture, le projet doit être présenté en séance plénière du Parlement européen début 2027.