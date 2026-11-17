L’usine Orangina de La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, a définitivement fermé ses portes ce vendredi 13 novembre 2026, après 56 années d’activité. Sur les 105 salariés qui y travaillaient encore, 87 se retrouvent sans emploi.

Le site produisait et conditionnait plusieurs boissons emblématiques, dont la marque Orangina, pour le compte de Suntory Beverage & Food France, propriétaire des marques Orangina et Schweppes. La décision avait été annoncée le 2 octobre 2025 lors d’un comité social et économique.

Sur les 56 postes proposés à Donnery, dans le Loiret, seuls 18 salariés ont accepté de rejoindre ce site. Ce sont plutôt des employés plus jeunes, ne pouvant pas prétendre à un départ anticipé à la retraite, souvent célibataires et sans enfants. Certains prévoient malgré tout de revenir chaque week-end à La Courneuve pour voir leurs proches.

Un an avant l’annonce, la direction tenait pourtant un discours rassurant sur l’avenir du site, selon Youen Le Noxaic, responsable syndical FO à l’usine de La Courneuve. « On nous disait qu’il ne fallait pas s’inquiéter. C’est pour ça qu’on a du mal à comprendre cette décision », rapporte-t-il sur France 3. Il juge la fermeture « injuste », lui qui pensait finir sa carrière là-bas.

La dernière journée de production a été marquée par une ambiance très lourde. « Il y avait des gens qui pleuraient », décrit le syndicaliste. Certains salariés ont préféré vider leur vestiaire sans croiser leurs collègues, d’autres ne sont pas revenus sur le site lors des derniers jours.

L’usine comptait 27 nationalités différentes parmi son personnel. « Les gens s’entraidaient, il y avait une très bonne ambiance. Les salariés aimaient leur usine et leur histoire », se souvient Youen Le Noxaic. La direction générale s’est rendue sur place à la demande des équipes et s’est montrée compatissante, selon lui.

Une quinzaine de salariés avaient déjà retrouvé du travail au moment de la fermeture ; pour les autres, reconversion ou retraite anticipée sont envisagées.

Taxe sur le sucre et fin de la production Pepsi en cause

Le groupe invoque des raisons économiques pour justifier la fermeture. Youen Le Noxaic cite la taxe sur le sucre et l’arrêt, en septembre 2025, de la production de canettes Pepsi sur le site, rapatriées dans les propres usines de la marque. Cet arrêt aurait entraîné une baisse de 30 % de l’activité du site.

Le syndicaliste rappelle pourtant que deux millions d’euros avaient été investis en 2022 pour refaire la toiture, et qu’une modernisation s’est poursuivie jusqu’à la fin de l’année 2024. Selon lui, l’actionnaire japonais du groupe viserait 200 millions d’euros de bénéfice net à l’horizon 2030, contre 128 millions réalisés en 2024.

Le fonctionnement d’une usine représenterait entre 15 et 20 millions d’euros de frais annuels. « On craint la fermeture d’un deuxième site. J’ai l’impression que Suntory veut centraliser sa production », avance Youen Le Noxaic. À ce jour, le groupe n’a annoncé aucune nouvelle fermeture de site en France.

À Donnery, une quarantaine de postes encore à pourvoir

Le groupe souhaite renforcer l’activité de son usine de Donnery, qui emploie environ 197 salariés. Trois lignes de production doivent y être transférées depuis La Courneuve, confirme Alexandre Tingry, directeur du site. Les 18 salariés concernés doivent arriver à partir du 1er décembre ; une aide est mise en place pour les accompagner, notamment pour trouver un logement.

« Nous sommes toujours en recherche active de techniciens et de personnel de production. Sur les 56 postes proposés, il en reste une quarantaine à pourvoir », précise le directeur. Les effectifs de Donnery devraient atteindre 249 personnes en avril 2027.

Le maire de Donnery, Brice Boucher, se réjouit de ce développement économique pour sa commune. « C’est un gros pôle et on est toujours contents de participer au développement économique. Cette usine est importante pour Donnery », déclare-t-il. L’élu pointe toutefois une difficulté : le manque de terrains disponibles pour construire des logements destinés aux nouveaux salariés.

« On a peu de terrains disponibles. C’est compliqué de construire des maisons. Il faut que ces nouvelles personnes puissent se loger, et à Donnery, ce n’est pas simple », reconnaît-il.