Le commerce indépendant de l’habillement recule de 10,6% en octobre 2026

Le baromètre publié le 13 novembre 2026 par la Fédération Nationale de l’Habillement (FNH) fait état d’une baisse de 10,6 % du chiffre d’affaires des détaillants indépendants en octobre, par rapport à l’année précédente. La fréquentation recule aussi depuis le début des violences urbaines du 17 octobre.

Une baisse de 10,6 % en octobre, puis de 6,2 % début novembre

Pour un magasin réalisant habituellement 50 000 euros de chiffre d’affaires en octobre, une baisse de 10,6 % représente 5 300 euros de recettes en moins. Si sa marge nette était de 5 %, son bénéfice habituel serait de 2 500 euros ; à charges inchangées, ce manque à gagner le ferait passer à une perte de 2 800 euros. La marge nette des commerces indépendants oscille généralement entre 3 % et 8 %.

La comparaison se fait avec octobre 2025, qui constituait déjà une référence basse dans un contexte économique morose. Pierre Talamon, président de la FNH, précise : « Les difficultés des commerces ne peuvent toutefois être réduites à cet épisode. Elles s’inscrivent dans une dégradation plus structurelle de l’environnement économique des centres-villes. »

Depuis le 17 octobre 2026, date du début de violences urbaines dans plusieurs villes françaises, 77 % des commerçants interrogés déclarent une baisse de fréquentation. Durant la première semaine de novembre, leur chiffre d’affaires diminue en moyenne de 6,2 %. L’appréhension liée aux troubles peut dissuader des consommateurs de se rendre en centre-ville, y compris là où les violences n’ont pas directement eu lieu. Les images diffusées peuvent également modifier la perception de la sécurité dans d’autres villes : certains clients reportent alors des achats non essentiels ou se tournent vers la vente en ligne. Dans un contexte où le surendettement progresse, les arbitrages budgétaires se durcissent.

Les commerces de centre-ville davantage touchés

Parmi les commerçants qui déclarent une baisse de fréquentation, 81 % exercent en centre-ville. La première semaine de novembre, leur chiffre d’affaires recule de 7,9 %, contre 6,2 % en moyenne nationale. Ces zones regroupent davantage de commerces indépendants que les périphéries dominées par les grandes surfaces. Le stationnement, les zones piétonnes parfois perçues comme isolées le soir et les perturbations des transports en commun lors des troubles peuvent aussi compliquer l’accès aux magasins.

Les centres-villes accueillent notamment des flâneurs et des touristes, venus autant pour se promener que pour acheter. Ces visites peuvent être reportées lorsque le climat se dégrade. Les zones commerciales périphériques reçoivent davantage d’automobilistes venus pour des achats ciblés, moins sensibles à l’ambiance urbaine.

La concurrence du commerce en ligne, la hausse des loyers commerciaux, les restrictions de circulation automobile et l’évolution des habitudes de consommation pèsent depuis plusieurs années sur les commerces physiques des centres-villes. Pierre Talamon rappelle : « La sécurité est indispensable au retour des consommateurs et à la confiance des commerçants ; la mobilité et l’accessibilité sont essentielles à l’attractivité commerciale. » Les mutations de la mobilité urbaine compliquent aussi l’accès aux commerces.

Un fonds de soutien demandé par quatre fédérations

La FNH, la FDCF, la FNDMV et la CNDL ont engagé une démarche commune auprès de l’État. Elles demandent un fonds de soutien d’ampleur pour les entreprises ayant perdu de l’activité à la suite des troubles, ainsi qu’un examen au cas par cas des demandes d’indemnisation pour les dommages non couverts par l’assurance. Un fonds de ce type compenserait généralement une partie du manque à gagner sur la base de justificatifs comptables comparés à une période de référence.

Les contrats multirisques professionnels couvrent habituellement les dommages matériels directs, comme les vitrines brisées ou les stocks détruits. Les pertes d’exploitation sans dégradation matérielle sont, elles, rarement indemnisées sans extension spécifique, souvent coûteuse ; la plupart des petits commerces n’en disposent pas. Les fédérations plaident pour une indemnisation publique des pertes non assurables, complétée à l’avenir par un renforcement des obligations assurantielles. Leur demande concerne aussi les détaillants en chaussures de la FDCF, ceux de la maroquinerie représentés par la FNDMV et les 2 500 boutiques de la CNDL.

La FNH présentera par ailleurs au Salon des Maires un document intitulé « 10 engagements concrets pour renforcer l’attractivité commerciale des territoires ». Pierre Talamon en cite les principaux axes : sécurité, mobilité, accessibilité, diversification de l’offre et cohérence des politiques publiques locales. « Un centre-ville vivant suppose aussi une offre commerciale diversifiée et des politiques publiques cohérentes », affirme-t-il. Parmi les pistes évoquées figurent l’aménagement urbain, les loyers commerciaux, les horaires d’ouverture et la présence conjointe de commerces, de logements et de services. La démarche s’adresse aux élus locaux.