Un train long de 7,6 kilomètres et composé de 696 wagons a circulé en Afrique du Sud le 18 octobre 2026. Selon l’entreprise publique Transnet, ce trajet d’essai constitue un nouveau record mondial pour un train de marchandises, rapporte Diario Uno.

Le convoi a parcouru environ 860 kilomètres en deux jours, entre Saldanha Bay, sur la côte occidentale du pays, et la région minière du Northern Cape. Les 696 wagons roulaient à vide. Il ne s’agissait pas d’une opération commerciale, mais d’un essai technique destiné à étudier le comportement d’une formation de cette dimension et à préparer de futures opérations de transport ferroviaire lourd.

Le précédent record mondial était détenu depuis 2001 par l’Australie, avec un train de 682 wagons, opéré par la compagnie minière BHP dans l’ouest du pays. Le convoi sud-africain le dépasse de 14 wagons.

Un bémol de taille, toutefois : l’homologation indépendante de ce nouveau record n’est pas encore confirmée.

Faire avancer près de 700 wagons attelés représente un défi d’ingénierie en soi. Il faut coordonner la puissance des locomotives et maîtriser les forces considérables qui se déploient lors de l’accélération, du freinage, ou au passage de certaines portions de voie.

Transnet a réparti le long du convoi des locomotives électriques et diesel-électriques, toutes synchronisées grâce à un système de contrôle par radio baptisé Radio Distributed Power (RDP). Ce dispositif permet de répartir la traction et le freinage en plusieurs points de la formation, plutôt que de concentrer l’effort en tête de train.

Cette ligne reliant Saldanha Bay au Northern Cape sert à acheminer le minerai de fer extrait dans les exploitations de l’intérieur du pays jusqu’au port de Saldanha, d’où il part vers les marchés internationaux. Augmenter la capacité de cette voie est jugé important pour réduire les goulets d’étranglement et rendre plus efficace le mouvement des exportations sud-africaines.

Transnet prévoit désormais d’analyser les données recueillies durant le trajet et de les comparer aux simulations réalisées en amont de l’essai. Ce travail portera sur l’emplacement des locomotives, le fonctionnement des systèmes de freinage et les conditions de circulation des trains de grande longueur. L’entreprise espère en tirer des enseignements pour de futures opérations sur ce réseau clé de l’activité minière du pays.