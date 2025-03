Paiement des fonctionnaires en mars : l’attente enfin terminée, voici la date exacte

Les fonctionnaires en France, soit 6 millions de salariés dans l’administration publique, vont bientôt voir leur paie arriver selon un planning bien défini. Comme le mois de mars se termine un lundi cette année, le moment précis du versement des salaires suscite une attention particulière.

Un planning de paiement bien réglé

À la différence des entreprises privées, où la date de paiement peut varier, les administrations publiques suivent un planning établi plusieurs mois à l’avance. La règle, c’est que les virements doivent être lancés l’antépénultième jour ouvré du mois (autrement dit, l’avant-avant dernier jour ouvré). Pour mars 2025, cela signifie que les ordres de virement seront envoyés le jeudi 27 mars. En avril, on passera au lundi 28, et pour juillet et octobre, c’est prévu pour le 29. Quant à décembre, les fonctionnaires devraient voir leur salaire crédité dès le 22 décembre.

Renseignements sur le versement de mars

Pour ce mois, le versement est prévu le jeudi 27 mars. Si l’on se fie aux délais classiques des banques, les fonds devraient être disponibles sur les comptes entre le jeudi et, au plus tard, le samedi 29 mars. Ce planning permet aux fonctionnaires de gérer leurs dépenses mensuelles sans stress.

Comment fonctionne le traitement indiciaire

Dans la fonction publique française, le salaire – appelé traitement indiciaire – suit une grille qui évolue avec la carrière, ce qui peut entraîner des disparités salariales. Depuis le 1ᵉʳ juillet 2023, la valeur du traitement indiciaire brut annuel pour l’indice majoré 100 est fixée à 5 907,34 euros. Le traitement indiciaire minimum pour un temps complet à l’indice majoré 366 s’élève à 1 801,73 euros brut par mois, ce qui donne un total annuel de 21 620,86 euros en 2025. À noter que ce traitement ne peut pas être inférieur au montant du SMIC brut.

Que faire en cas de retard ou pour accéder à sa fiche de paie ?

Même si c’est rare, des retards peuvent arriver, notamment lors des premières affectations ou lors de changements administratifs comme une mutation ou une promotion. Dans ces situations, il est conseillé de contacter en premier lieu sa banque, puis les ressources humaines si besoin. Si aucune réponse ou solution n’est donnée après deux mois, les agents peuvent saisir le juge administration.

Depuis 2020, tous les bulletins de paie sont disponibles en ligne via le compte Ensap. Les agents peuvent aussi demander une version papier s’ils le souhaitent.