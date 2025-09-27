Paris paralysé par un froid polaire : du jamais vu depuis quatre décennies

Paris se retrouve plongée dans une vague de froid vraiment surprenante, avec des températures qui chutent de façon marquée. Un phénomène qui ne se voit pas depuis plusieurs décennies pour un mois de septembre. Les Parisiens, un peu pris de court, ont dû ressortir leurs manteaux bien plus tôt que prévu.

Un climat glacial jamais vu depuis 1985

La capitale enregistre des chute des températures particulièrement basses pour cette période de l’année. Au parc Montsouris, le thermomètre n’est monté qu’à 10,8 °C, établissant un record de fraîcheur en septembre depuis 1986. En 1986, c’était 10,3 °C le 16 septembre qui avait été noté. Ce froid inhabituel n’avait plus été observé depuis 1985, soulignant ainsi le caractère surprenant et précoce de ce changement climatique.

Ce brusque refroidissement a pris les Parisiens au dépourvu, eux qui s’attendaient à un temps plus clément à cette époque de l’année. Les vestes d’hiver, habituellement rangées dès le début de l’été, ont vite refait surface pour combattre cette chute brutale des températures.

La goutte froide, coupable de la situation

Le principal responsable de ce phénomène est une « goutte froide », caractérisée par une vague de froid qui reste bloquée en altitude. Cette masse a recouvert une grande partie du pays, y compris l’Île-de-France, et a provoqué non seulement cette baisse vive des températures mais aussi des intempéries durant le week-end précédent.

François Jobard, météorologue reconnu, explique : « Avec seulement 10,8 °C au plus chaud de la journée au parc Montsouris, la capitale vient de connaître son jour de septembre le plus froid depuis 1986 (10,3 °C le 16 septembre 1986). » Météo France a confirmé que cette goutte froide est à l’origine des perturbations actuelles et de la baisse nette du mercure.

