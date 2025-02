Météo : le thermomètre s’effondre avec des valeurs glaciales attendues dans ces départements

Un anticyclone polaire s’est installé entre l’Atlantique et l’Europe centrale, chamboulant le temps en France. Ce phénomène provoque un temps stable et dégagé sur une grande partie du pays, mais amène aussi un froid soudain avec des températures pouvant descendre jusqu’à -5°C dans certaines régions (il s’agit d’un refroidissement bien marqué, surtout pendant la nuit, dû à un flux d’est combiné à cet anticyclone).

Des températures qui glacent

Ce vendredi matin, plusieurs régions françaises ont constaté des températures en dessous de 0°C. On parle notamment de la Normandie, du Centre-Val de Loire, de la Bourgogne ainsi que de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour samedi, on prévoit des minimales autour de -3°C dans l’est et le centre. En plaine, les températures oscilleront entre -3 et 0°C, alors que dans les vallées du Massif Central et des Alpes, le thermomètre pourrait chuter sous les -5°C.

La nuit de samedi à dimanche s’annonce particulièrement froide avec des minimales allant de -4 à 0°C. Seules les régions côtières et méditerranéennes devraient esquiver le gel grâce à un climat plus doux. La Bourgogne-Franche-Comté, la Champagne-Ardenne et le Limousin font aussi partie des zones où le froid s’installe. Dans certaines campagnes isolées, le mercure pourrait atteindre -5°C, tandis que la périphérie des grandes villes verra généralement des températures comprises entre -3°C et -4°C.

Comment le froid se fait sentir

Même si le soleil brille en journée, le vent de nord-est accentuera le froid pendant la nuit, ce qui pourrait favoriser un retour de la neige dans certaines régions. Cet effet sera un peu moins perceptible en ville grâce aux « îlots de chaleur », mais les habitants doivent rester prudents, surtout le matin, pour éviter les routes glissantes.

Ces conditions nous rappellent qu’il faut bien se préparer face aux intempéries hivernales. Ceux qui vivent en zones rurales ou périurbaines devraient redoubler de vigilance lors de leurs déplacements matinaux.

Un redoux en vue

Malgré cette vague de froid qui devrait rester en place jusqu’à mardi prochain, on prévoit une remontée progressive des températures dans les jours qui viennent. Dimanche après-midi, les thermomètres devraient afficher entre 6 et 12°C selon les régions. Ce réchauffement se poursuivra jusqu’à mercredi, où l’on retrouvera des températures plus proches des normales saisonnières.

Ainsi, le premier jour du printemps météorologique, ce samedi, marque une transition vers des jours plus cléments. Avec un redoux attendu dès mercredi prochain, ce froid polaire n’est qu’un épisode temporaire avant un retour à un temps plus doux.