Plainte contre HP, accusé de pratiques commerciales néfastes

Halte à l’obsolescence programmée s’attaque au géant américain HP, accusé de bloquer l’utilisation de cartouches d’encre alternatives et de limiter leur réutilisation. L’association espère une enquête préliminaire pour faire cesser ces pratiques controversées.

Les cartouches d’encre de HP au centre du débat

L’association Halte à l’obsolescence programmée (HOP) a déposé une plainte contre le fabricant HP auprès du parquet de Paris. Le motif : « obsolescence programmée des cartouches d’encre » et « entrave au reconditionnement et à la restauration des fonctionnalités des cartouches hors du réseau agréé ». En d’autres termes, HOP reproche à HP de déployer des stratégies pour empêcher l’utilisation de cartouches non officielles ou reconditionnées dans ses imprimantes.

Selon l’association, ces pratiques s’appuient sur des puces électroniques et des mises à jour logicielles qui bloquent les cartouches alternatives, voire les cartouches HP rechargées par des tiers. « Ces blocages ne sont pas annoncés clairement aux consommateurs », déplore Flavie Vonderscher, chargée de plaidoyer de l’association. Elle ajoute que certaines imprimantes deviennent inutilisables, même pour leur fonction de scanner, une fois les cartouches vides.

Au-delà des blocages techniques, HOP critique l’évolution du marché des cartouches d’encre, où les capacités de remplissage auraient diminué tandis que les prix grimpent en flèche. L’association évoque des coûts atteignant jusqu’à 7.500 euros le litre pour certaines cartouches modernes.

Un phénomène mondial

Pour justifier sa plainte, HOP s’appuie sur des témoignages de consommateurs et des forums en ligne, ainsi que sur une décision de justice en Italie ayant condamné HP pour des pratiques similaires. Elle souligne également l’impact environnemental des cartouches jetables et plaide pour une plus grande utilisation de cartouches reconditionnées, jugées plus durables.

« HP cherche à tout prix que les cartouches ne soient utilisées qu’une seule fois. C’est une stratégie néfaste pour l’environnement et malhonnête envers les consommateurs », affirme Mme Vonderscher.

Ce n’est pas la première fois que HOP s’attaque à des géants de la tech. L’association avait déjà déposé des plaintes similaires contre Epson en 2017 et Apple en 2023. Ces actions s’inscrivent dans une lutte plus large contre l’obsolescence programmée, un phénomène désormais sanctionné par la loi française.

HOP a par ailleurs lancé une pétition intitulée « Nous voulons des imprimantes sans obsolescence programmée ». Celle-ci réclame des équipements plus durables, réparables et compatibles avec des cartouches alternatives.