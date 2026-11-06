Plus de 100 millions d’euros disparus : le Crédit Mutuel Arkéa admet un piratage massif

Le Crédit Mutuel Arkéa a été victime d’un piratage portant sur plus de 100 millions d’euros. L’information a été obtenue par franceinfo, de source proche du dossier, confirmant une information du journal Le Télégramme, le mercredi 4 novembre 2026.

La banque a confirmé l’attaque dans un communiqué publié mercredi soir, évoquant des pertes supérieures à 100 millions d’euros. L’enquêteur spécialisé en blockchain ZachXBT avait révélé l’affaire dès la matinée, avançant un chiffre de plus de 133 millions de dollars. Interrogé dans la journée, l’établissement avait reconnu des « opérations frauduleuses » sans confirmer ce montant précis, tout en validant son ordre de grandeur.

Selon le communiqué, les assaillants « ont utilisé le compte propre de Crédit Mutuel pour réaliser des transactions vers d’autres acteurs bancaires », avant d’avoir « converti cet argent en cryptomonnaie via des plateformes spécialisées ». Aucun compte client des fédérations ou des filiales n’a été utilisé pour entrer dans le système, précise la banque, qui dément toute intrusion par Fortuneo : les pirates seraient passés par la plateforme d’un prestataire pour atteindre directement le Crédit Mutuel Arkéa.

L’établissement écarte l’hypothèse d’une erreur humaine interne et parle d’une « attaque sophistiquée venant de l’extérieur ». ZachXBT, de son côté, évoque une opération étalée sur plusieurs jours, avec un préjudice potentiellement supérieur à ses premières estimations. L’attaque n’a été revendiquée par personne à ce stade.

Une partie des fonds bloquée, une plainte déposée à Paris

Le Crédit Mutuel Arkéa assure avoir immédiatement suspendu certaines transactions pour empêcher de nouveaux mouvements frauduleux. L’application de la banque est restée inaccessible pendant plusieurs heures, le temps que l’établissement retrouve « des conditions de sécurité optimales ». Pour les clients, l’incident s’est traduit uniquement par « une exécution différée de certaines opérations de virement », sans conséquence sur leurs avoirs, selon la banque, qui n’a pas fait état de vol de données. Elle appelle néanmoins à la vigilance, des tentatives d’hameçonnage étant possibles dans la foulée de ce type d’épisode.

Une partie des sommes détournées a pu être bloquée, et d’autres démarches sont en cours pour tenter de récupérer le reste, précise le communiqué. Le parquet de Paris a été saisi d’une plainte du groupe et a ouvert une enquête dans la soirée de mercredi, confiée à l’Office anticybercriminalité.

La qualification retenue est celle d’atteinte à un système de traitement automatisé de données en bande organisée. Les équipes de sécurité de la banque disent travailler avec les autorités judiciaires et policières pour reconstituer précisément l’origine de l’attaque et son déroulement.

ZachXBT a par ailleurs mis en cause le manque de réactivité de l’établissement. Selon lui, l’absence de signalement rapide aurait permis aux pirates de blanchir plus de 30 millions de dollars, une somme qui aurait pu être gelée par les autorités européennes si l’alerte avait été donnée plus tôt.

Le Crédit Mutuel Arkéa réunit les fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest ainsi que plusieurs filiales spécialisées. Il a dégagé un bénéfice net de 230 millions d’euros sur les six premiers mois de l’année. Ce piratage survient moins d’une semaine après celui de Binance, plateforme d’échange de cryptomonnaies dont les actifs affectés sont estimés à 6,3 milliards de dollars.

L’incident est présenté comme maîtrisé par la banque, qui affirme que les intérêts de ses clients restent « pleinement protégés ».