Pourquoi beaucoup de clients Grand Frais repartent avec du poisson sans vérifier cette mention obligatoire sur l’étal

Chez Grand Frais, le rayon poissonnerie réserve parfois autre chose que des promotions : l’origine exacte des produits y est affichée, mais peu de clients la regardent.

Comment Grand Frais s’approvisionne en poisson

Grand Frais a une manière à lui de fournir son rayon poissonnerie. D’après Marmiton, ses poissonniers achètent chaque matin des lots dans 28 criées françaises, dont celle de Concarneau, en Bretagne.

Ce mode d’achat poursuit deux buts : assurer une fraîcheur maximale et soutenir la filière locale. L’entreprise le résume ainsi : « Le Poissonnier de Grand Frais contribue au développement du tissu local en achetant chaque matin des poissons issus de 28 criées françaises. »

Les criées françaises sont des marchés aux poissons installés dans les ports. Les prises y sont vendues aux enchères à des professionnels, un circuit qui aide à garantir la qualité et la fraîcheur des produits.

Des labels qui attestent la qualité

On trouve aussi chez Grand Frais des produits labellisés comme le Label Rouge et l’AOP (Appellation d’Origine Protégée), qui renseignent sur la qualité et la provenance des produits de la mer.

Les huîtres de Marennes-Oléron portent souvent le Label Rouge, et les moules du Mont-Saint-Michel bénéficient de l’AOP.

Les clients y trouvent du bar, de la daurade, des huîtres, de la truite, des moules et des Saint-Jacques, proposés sous plusieurs formes, du poisson frais aux filets déjà préparés. L’enseigne sépare les captures sauvages des poissons d’élevage français : la truite, le bar et la daurade comptent parmi les élevages français cités.

La réglementation et ce que vous pouvez vérifier

La réglementation européenne encadre strictement l’étiquetage des produits de la mer. Le Règlement (UE) n°1379/2013 impose, pour les produits non transformés, d’indiquer la dénomination commerciale, la méthode de production (« pêché en mer », « pêché en eau douce », « élevé »), la zone de capture ou le pays d’élevage, et la mention « décongelé » quand elle s’applique. Chaque produit porte ainsi une sorte de fiche d’identité.

Pourtant, beaucoup de consommateurs s’arrêtent au prix ou aux promotions et ne lisent pas l’origine sur l’étiquette. Vérifier la provenance prend dix secondes, et ce réflexe suffit à repérer les produits venus des criées françaises.