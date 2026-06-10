Avant de planifier vos vacances cet été, vérifiez les nouvelles dates des soldes 2026 : certains départements ont un calendrier décalé

Les soldes d’été 2025 en France débuteront le 24 juin et se termineront le 21 juillet, offrant aux consommateurs l’opportunité de réaliser des économies sur divers produits. Face à la concurrence des plateformes de e‑commerce, connaître précisément les dates et les particularités régionales des soldes devient plus important que jamais. Cette année, les soldes d’été suscitent déjà pas mal de questions.

En métropole : dates officielles

Cette année, les soldes d’été 2026 débuteront le mercredi 24 juin à 8 heures et se poursuivront jusqu’au mardi 21 juillet, soit une durée de quatre semaines consécutives. Comme le stipule l’article L.310-3 du Code de commerce, cette période permet aux commerçants d’écouler leurs stocks à prix réduits, que ce soit en boutique ou en ligne. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ainsi que le Ministère de l’Économie veillent au respect des délais et des règles applicables.

Un article du quotidien régional Midi Libre rappelle que les dates sont alignées entre le commerce traditionnel et le e‑commerce, quelle que soit la localisation du siège de l’entreprise. Il reste toutefois conseillé de vérifier les spécificités départementales avant de programmer ses achats, car des ajustements peuvent exister.

Corse et Outre‑mer : dates particulières

La Corse bénéficie d’une dérogation : les soldes d’été y auront lieu du 8 juillet au 4 août, décision prise par arrêté local pour tenir compte de la saison touristique. Les territoires d’Outre‑mer ont aussi leurs propres périodes, complètement indépendantes du calendrier métropolitain :

La Réunion : du 7 février au 6 mars

Guadeloupe : du 26 septembre au 23 octobre

Martinique : du 1er au 28 octobre

Saint‑Pierre‑et‑Miquelon : du 15 juillet au 11 août

Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin : du 10 octobre au 6 novembre

Ces dérogations, prises par arrêté, tiennent compte des saisons locales propres à chaque territoire.

Ce que dit la loi et ce que doivent faire les commerçants

L’Arrêté du 27 mai 2019 précise que les soldes d’été commencent généralement le dernier mercredi de juin, sauf ajustement nécessaire lorsque cette date dépasserait le 28 du mois. Selon les règles en vigueur, les produits soldés doivent avoir été mis en vente au moins un mois avant le début des remises. Par ailleurs, les commerçants sont tenus d’afficher le prix de référence et les réductions appliquées de façon claire et transparente, une obligation contrôlée par la DGCCRF.

Bilan et pistes pour l’avenir des soldes

Les soldes précédents, notamment ceux d’hiver, ont donné des résultats mitigés pour le secteur de l’habillement, rendus encore plus difficiles par des épisodes météo défavorables, comme le Black Friday 2025. Le commerce en ligne a enregistré une légère progression de 0,8 %, tandis que le chiffre d’affaires des magasins a diminué de 1,8 %. Cette situation pousse les autorités à réfléchir à d’éventuelles modifications des dates pour mieux correspondre aux réalités du marché. Pourtant, comme le note Serge Papin, ministre du Commerce, malgré des consultations antérieures, aucun consensus n’a encore émergé pour réformer ce calendrier. La sénatrice Pascale Gruny a d’ailleurs interrogé le gouvernement sur la possibilité de décaler les soldes afin de mieux défendre les commerçants et de s’adapter à la « saisonnalité ».