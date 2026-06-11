Beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais la couleur de la coquille d’oeuf dépend d’un seul détail sur la poule

Dans un choix surprenant, Sainsbury’s, l’une des grandes enseignes de supermarché au Royaume-Uni, a annoncé qu’elle vendra désormais uniquement des œufs blancs, abandonnant les œufs bruns. L’enseigne avance un argument écologique : réduire l’empreinte carbone de ses produits. Mais que cache vraiment la couleur de la coquille, et ce choix dépasse-t-il le simple marketing ?

Le pari environnemental de Sainsbury’s

Selon Sainsbury’s, les œufs blancs ont une empreinte carbone inférieure de 12,7 % par rapport aux œufs bruns. L’enseigne explique que les poules qui pondent des œufs blancs consomment moins d’alimentation pour produire la même quantité d’œufs. Cette moindre consommation de ressources tout au long de la chaîne d’approvisionnement aide à diminuer l’empreinte environnementale. D’ailleurs, la production d’aliments pour volailles représente entre 50 % et 60 % de cette empreinte.

Au Royaume-Uni, la consommation d’œufs annuelle atteint environ 14,5 milliards d’œufs, générant 4,35 millions de tonnes de CO2. Si toute l’industrie appliquait une réduction carbone de 12,7 % par œuf, cela pourrait diminuer les émissions de plus de 550 000 tonnes de CO2 par an, soit l’équivalent de retirer près de 300 000 voitures des routes britanniques, d’après un rapport de The Independent.

Un peu d’histoire et d’idées reçues au Royaume‑Uni

Au XXe siècle, les œufs blancs étaient la norme au Royaume‑Uni. Dans les années 1970, les œufs bruns ont gagné en popularité et ont été associés à une image de meilleure qualité. Au fil des décennies, cette perception s’est ancrée, faisant des œufs bruns le choix de prédilection pour beaucoup de Britanniques.

Pourtant, croire qu’une coquille brune et un jaune plus orange signifient forcément une meilleure qualité est trompeur. Sunna Van Kampen, connue sous le pseudo @tonichealth sur TikTok, rappelle que la couleur du jaune dépend surtout de l’alimentation des poules, et non d’une qualité intrinsèque supérieure de l’œuf.

Ce que disent la nutrition et l’économie

Le débat sur la qualité ne se limite pas à la couleur. British Lion Eggs affirme qu’il n’existe aucune différence nutritionnelle entre les œufs à coquille blanche et brune. Une étude de la National Library of Medicine en 2024 montre que l’alimentation des poules, par exemple avec du paprika, peut modifier la couleur du jaune et les taux de cholestérol, sans pour autant changer la qualité de l’œuf en tant que tel.

Côté coût, le choix des œufs blancs s’explique aussi économiquement. Les poules blanches, qui donnent des œufs blancs, sont généralement plus petites et consomment moins de nourriture que les poules « brunes ». Leur élevage est donc moins cher, un point non négligeable pour une chaîne comme Sainsbury’s.

Comment choisir (et lire) les étiquettes

Pour le consommateur, la couleur de la coquille ou du jaune ne suffit pas pour juger. Les codes inscrits sur les œufs sont utiles pour savoir le mode d’élevage : le code 0 signifie biologique, le code 1 indique un élevage en plein air, tandis que les codes 2 et 3 concernent l’élevage au sol et l’élevage en cage, respectivement. La plupart des grands supermarchés ont d’ailleurs cessé de vendre des œufs issus de poules en cage.