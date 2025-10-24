Cambriolage au Louvre : des bijoux volés revendus… sur Vinted ?

Le 19 octobre, un événement inattendu a secoué Paris. Le mythique Louvre, qui abrite des œuvres de renommée mondiale, a été le théâtre d’un cambriolage audacieux. Huit bijoux précieux, issus de la collection de Napoléon et de l’impératrice Joséphine, ont disparu dans la foulée, relançant le débat sur la sécurité des trésors nationaux et les astuces modernes utilisées par les malfaiteurs pour écouler leur butin.

Les bijoux dérobés : un héritage inestimable

Parmi les objets subtilisés, on compte des pièces historiques dont la revente paraît quasi impossible. On y trouve, par exemple, la couronne de l’impératrice Eugénie, retrouvée abîmée, le grand nœud de corsage, ainsi que le collier et les boucles d’oreilles de la parure d’émeraudes de l’impératrice Marie‑Louise. On a également cité une parure de saphirs ayant appartenu à la reine Marie‑Amélie et à la reine Hortense. Ces bijoux sont tellement uniques qu’ils ne pourraient être vendus en l’état sans éveiller les soupçons des autorités, ce qui pourrait pousser les voleurs à démonter les pièces pour écouler les composants individuellement.

Des bijoux volés sur Vinted : une mise en vente surprenante

De façon totalement inattendue, les bijoux volés ont débarqué sur Vinted, une plateforme surtout connue pour la revente de fringues. En recherchant le terme « Louvre », plusieurs annonces concernant ces bijoux ont été repérées. Pour le collier de la parure d’émeraudes, les prix variaient énormément, allant de 263,20 € à 30 600 €, avec des descriptions mentionnant qu’ils étaient « en très bon état » ou « neufs sans étiquette ». La marque indiquée dans ces annonces était « Napoléon », ajoutant une couche d’ironie à toute cette histoire rocambolesque.

Des annonces pour le moins étonnantes

Les descriptifs des annonces étaient tout aussi surprenants que les tarifs proposés. Pour le collier de la parure de saphirs, le vendeur affirmait l’avoir reçu d’un ami et souhaitait le vendre rapidement, précisant que l’acheteur devrait venir le chercher en main propre. Quant à la couronne de l’impératrice Eugénie, l’annonce se voulait plutôt humoristique : « Je la vends vite avant que je me fasse péter. En très bon état je l’ai trouvée vers le Louvre. »

Vinted réagit vite face aux annonces douteuses

Face à l’augmentation des arnaques sur Vinted, Vinted n’a pas tardé à intervenir. Interrogée par Le HuffPost et BFM, Vinted France a confirmé avoir supprimé rapidement les annonces en question et promet de continuer à agir dès qu’elles seront repérées. La plateforme rappelle que sa priorité est de garantir une expérience sûre pour tous ses membres (les annonces trompeuses n’y ont pas leur place). Une récente vérification a montré que les annonces comportant les mots-clés « Louvre » ou « Bijoux Louvre » se font désormais beaucoup plus rares grâce aux efforts continus de modération.