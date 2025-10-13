Pourquoi les Français payent bien moins cher leur Internet que le reste du monde

L’accès à Internet prend de plus en plus de place dans notre quotidien connecté. On peut bien se demander pourquoi la France se démarque à l’international en proposant un réseau super rapide et à un tarif abordable. Ce phénomène a des répercussions notables pour les consommateurs français et oriente aussi les choix économiques et technologiques du pays, notamment avec l’Internet par satellite.

Des tarifs défiant toute concurrence

Pour ce qui est du coût de la connexion, la France figure parmi les pays les plus compétitifs. En effet, le prix moyen d’une connexion s’établit à 0,06 € par Mbit/s, bien loin de la moyenne mondiale de 0,42 € par Mbit/s, grâce à des offres innovantes. Même aux États-Unis, le tarif est un peu plus élevé avec 0,08 € par Mbit/s. Des pays comme le Japon et la Hongrie optent également pour des tarifs avantageux.

Cette situation s’explique par le développement massif de la fibre optique (FTTH) en France. En octobre 2025, le coût moyen des offres fibre est de 34,71 € par mois, avec des forfaits d’entrée à partir de 19,99 €/mois pour des débits pouvant atteindre 1 Gb/s. La forte concurrence entre opérateurs contribue aussi à garder des prix très attirants.

Un réseau qui tient la route

L’expansion rapide de la fibre a hissé la France parmi les leaders européens en matière de débits. Par exemple, Lyon se distingue en se classant première dans le monde pour la vitesse de connexion fixe, avec un débit descendant qui dépasse les 353 Mbps. D’autres villes comme Abu Dhabi, Valparaíso (Chili), Shanghai ou New York affichent également de belles performances.

À l’échelle nationale, la France se positionne désormais à la cinquième place mondiale pour la vitesse de connexion descendante, avec une moyenne impressionnante de 307,96 Mbps. Ce statut de leader en haut débit fixe, autant en Europe qu’à l’international, montre toute la volonté du pays de fournir un réseau de qualité.

Dépenser moins grâce au partage

En moyenne, chaque Français consacre environ 45 € par mois à ses abonnements numériques, mais des solutions comme un forfait mobile gratuit permettent de réduire ces coûts. Pour alléger cette dépense, l’idée de partager ses abonnements se répand. Danaé Piejos, interrogée par Franceinfo, en est un bon exemple : elle partage ses abonnements Spotify et Duolingo avec des inconnus via la plateforme Sharesub. Ce qui était initialement évalué à 21,39 € par mois passe à 6,20 €, lui permettant ainsi de mettre de côté plus de 250 € sur deux ans.

Sharesub facilite ce mode d’économie collaborative depuis cinq ans et compte déjà plus de 500 000 inscrits, illustrant une stratégie de fidélisation efficace. Jean-Brice de Cazenove précise que les jeux vidéo et les applis liées à la sécurité, comme les VPN, sont très plébiscités sur la plateforme.