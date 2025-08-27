Moins de 30 € par mois : Starlink casse ses prix et rend l’Internet spatial accessible à tous

L’entreprise Starlink, menée par Elon Musk, débarque en France avec une offre tarifaire qui surprend dans le secteur de l’Internet par satellite. Proposant un abonnement mensuel à seulement 29 euros, Starlink joue cartes sur table dans un marché où les prix atteignent souvent des sommets. Cette proposition pourrait bien changer la façon dont les consommateurs, notamment ceux qui n’ont pas accès à la fibre optique, utilisent Internet.

Une offre « lite » qui change la donne

La nouvelle formule, appelée « Lite », permet de bénéficier d’un débit Internet variant entre 50 et 1 000 Mb/s. La connexion n’est pas prioritaire lors des pics de trafic, mais reste compétitive face aux offres habituelles qui tournent plutôt autour de 150 à 250 Mb/s. Autre bonne nouvelle : l’antenne permettant de capter le signal satellitaire passe de 349 euros à 99 euros – cette remise étant valable sous réserve d’un engagement de douze mois à un forfait classique à 40 euros.

Attention toutefois, l’antenne fournie ne peut pas être déplacée (ce qui peut poser problème pour certains). Malgré ce petit bémol, l’offre est très attractive pour les foyers éloignés des réseaux traditionnels.

L’effet sur le marché français

Sur un marché où les abonnements fibre se situent habituellement entre 24 et 26 euros pour des vitesses souvent supérieures, les opérateurs locaux semblent rester assez sereins. Starlink vise surtout les 9% de foyers non desservis par la fibre ainsi que les propriétaires de résidences secondaires. Pour ces derniers, l’option « mode veille » passe désormais à 5 euros par mois (contre la gratuité d’antan), une solution intéressante face aux coupures Internet.

Cette approche ciblée pourrait permettre à Starlink de se faire une place de choix en France tout en répondant à des besoins spécifiques, rappelant la stratégie commerciale de Free.

La concurrence avec Amazon Kuiper

L’arrivée prochaine d’Amazon Kuiper sur le marché français complexifie encore la donne dans le secteur du satellite. Ayant obtenu l’autorisation de développer son réseau sur notre territoire, Amazon prévoit de lancer ses offres d’ici la fin de l’année. Ce duel devrait pousser chaque acteur à repenser ses services pour séduire les consommateurs. Starlink, de son côté, continue sur sa lancée et rappelle un peu l’audace de Free lors de ses débuts, quand il avait chamboulé le marché des forfait mobile illimité.

Un tournant pour les télécoms

La rentrée de septembre est toujours une période forte pour les opérateurs, période où beaucoup renouvellent ou changent d’abonnement, comme avec l’offre Bbox.

Cette offre représente à la fois une avancée technologique et une solution économique pour ceux qui cherchent une alternative aux formules traditionnelles. Avec un paysage numérique en constante évolution, il sera intéressant de voir comment ces nouveautés modifieront le comportement des abonnés et la stratégie des autres acteurs du secteur.