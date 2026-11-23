Le mardi 1er décembre 2026 marque l’entrée en vigueur de plusieurs changements touchant les dépenses et les revenus des ménages. Le prix repère du gaz augmente, le Smic est revalorisé et de nouveaux horaires d’heures creuses commencent à être déployés. D’autres échéances, notamment fiscales, jalonnent le mois.

Gaz en hausse, ventes de gazole à prix réduit arrêtées

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a annoncé une hausse de 5,8 % du prix repère du gaz en décembre : il passe de 194,90 à 206,26 euros le mégawattheure TTC. Cet indicateur a remplacé les tarifs réglementés supprimés en juillet 2023. Pour les quelque six millions de foyers dont le contrat y est indexé, le surcoût moyen est estimé à 16 euros sur la facture de décembre. Sur l’ensemble de 2026, la facture annuelle d’un consommateur moyen aura augmenté de 11,8 %, soit 143 euros de plus qu’en 2025.

Cette hausse est attribuée aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient. La France importe 95 % de son gaz, a rappelé à l’AFP la présidente de la CRE, Emmanuelle Wargon. « Il y a moins d’offres depuis la crise dans le détroit d’Ormuz », a-t-elle précisé.

Les 40 % de ménages ayant choisi une offre à prix fixe échappent à la hausse du prix repère. Dans ces contrats, seul le prix du kilowattheure hors taxes est bloqué : les taxes et les coûts d’acheminement suivent leur propre calendrier. Les conditions générales de vente permettent de vérifier le type de contrat souscrit ; en cas de doute, le fournisseur peut le préciser.

Les ventes à prix réduit de gazole issu des stocks de l’État doivent, elles, s’arrêter le lundi 30 novembre, sauf nouvelle décision gouvernementale. La mesure décidée le 29 octobre ne couvrait que la période du 1er au 30 novembre et, au 18 novembre, aucune prolongation n’avait été publiée pour décembre. Les automobilistes peuvent comparer le tarif de leur station au prix moyen de leur département : les écarts entre stations atteignent parfois plusieurs centimes par litre, y compris sur un plein de 50 litres. Des sites de comparaison des prix des carburants sont alimentés en temps réel.

Smic, primes et aides à l’énergie

Le Smic augmente de 1,6 % au 1er décembre. Pour un temps plein, cela représente environ 24 euros nets supplémentaires par mois : son montant mensuel net passe de 1 477,93 euros à environ 1 502 euros. Le gouvernement a avancé d’un mois la hausse automatique prévue au 1er janvier 2027 et y a ajouté un coup de pouce discrétionnaire.

C’est la première revalorisation supérieure au mécanisme automatique lié à l’inflation depuis juillet 2012, sous la présidence de François Hollande. Le Smic avait alors progressé de 0,6 % au-delà de cette hausse mécanique. Entre décembre 2025 et décembre 2026, l’augmentation cumulée atteint près de 5,3 %, soit environ 75 euros nets de plus par mois pour un salarié au Smic. Les salariés déjà payés au-dessus du nouveau minimum ne bénéficient pas automatiquement d’une augmentation : celle-ci dépend de leur convention collective, d’un accord d’entreprise ou de leur contrat de travail. Les négociations salariales de branche jouent aussi un rôle dans la diffusion de ces hausses.

La prime de Noël est reconduite en 2026, avec un versement prévu le mardi 15 décembre. Plus de deux millions de personnes doivent la recevoir sans démarche si elles percevaient en novembre ou en décembre le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou l’allocation équivalent retraite (AER). Les montants restent inchangés : 152,45 euros pour une personne seule, 228,67 euros pour un foyer de deux personnes, 320,15 euros pour un couple avec deux enfants et 335,39 euros pour un parent seul avec trois enfants.

Les foyers éligibles qui n’ont pas reçu leur chèque énergie 2026 peuvent encore en faire la demande jusqu’au 31 décembre. Selon une annonce gouvernementale du 18 novembre, le guichet pour le chèque énergie 2027 ouvrirait le 14 janvier. Cette aide, versée automatiquement aux ménages modestes, sert à payer une partie des factures d’énergie ou à financer des travaux de rénovation énergétique.

Pour le fioul domestique, le dossier de presse du plan d’électrification du 15 octobre annonçait une aide « dès fin novembre » dans 109 territoires. Elle ciblerait les ménages concernés et pourrait comprendre des prêts de radiateurs, la dépose de la cuve ainsi que des chèques énergie en échange d’un engagement vers une pompe à chaleur. Au 18 novembre, aucun dispositif opérationnel n’était toutefois confirmé : aucun guichet n’était ouvert.

Un arrêté du 6 novembre 2026, en vigueur depuis le 17 novembre, fixe par ailleurs les primes financées par les certificats d’économies d’énergie (CEE) pour une offre intégrée de pompe à chaleur air/eau. Un ménage en précarité énergétique qui remplace une chaudière au fioul, au gaz ou au charbon peut bénéficier de 760 000 kWh cumac pour le chauffage seul, ou de 875 000 kWh cumac pour le chauffage et l’eau chaude. Le kWh cumac est l’unité de comptabilisation des CEE. La prime ne se cumule pas avec une aide de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour les mêmes travaux.

Le récapitulatif signé par le ménage comprend une offre d’électricité à prix fixe d’au moins trois ans, que le consommateur peut refuser. Pour un chantier engagé depuis le 17 novembre, l’eau envoyée aux radiateurs doit être réglée sous 55 °C lorsqu’il fait le plus froid. À partir du 1er janvier 2027, l’installateur devra également fournir une note de dimensionnement, établie radiateur par radiateur.

Heures creuses et option Tempo : les changements d’horaires

Enedis lance le 1er décembre la deuxième phase de la réforme des heures creuses. 9,3 millions de foyers et clients professionnels sont concernés par un déploiement progressif jusqu’à fin octobre 2027 ; chez EDF, les premiers changements ont commencé dès novembre 2026. Les plages horaires varient désormais selon les saisons, en fonction de la production électrique.

Chaque contrat conserve huit heures creuses par jour, dont au moins cinq heures consécutives la nuit, entre 23 heures et 7 heures. Du 1er avril au 31 octobre, deux à trois heures peuvent être placées entre 11 heures et 17 heures, lorsque la production solaire est abondante. Du 1er novembre au 31 mars, aucune heure creuse ne peut être programmée entre 7 heures et 11 heures, ni entre 17 heures et 21 heures, périodes de forte demande sur le réseau.

Timothée Furois, directeur du programme flexibilités d’Enedis, explique : « En hiver, la période de nuit va rester largement propice aux heures creuses parce que c’est la période de moindre consommation et où la production nucléaire reste relativement abondante par rapport à la consommation. En été, la production solaire est abondante l’après-midi, et donc cette période devient une période propice pour consommer. » Le fournisseur doit prévenir chaque client au moins un mois avant son changement d’horaires, sans démarche de sa part.

Les plages peuvent différer d’un immeuble à l’autre, voire entre deux appartements. Le courrier du fournisseur indique les nouveaux horaires et la date du basculement : il permet de reprogrammer le chauffe-eau, le lave-linge, le lave-vaisselle ou la borne de recharge d’une voiture électrique. Une borne et un ballon d’eau chaude qui démarrent simultanément demandent un réglage précis pour éviter de saturer l’installation domestique.

Pour les abonnés à l’option Tempo du tarif réglementé d’EDF, la CRE a retiré les jeudis 24 et 31 décembre des dates pouvant être classées en jours rouges. Le quota demeure de 22 jours rouges par saison, entre le 1er novembre et le 31 mars : ces deux journées sont reportées à d’autres dates, que RTE doit mieux répartir sur l’hiver. Les réveillons peuvent encore être classés en jours blancs, au tarif intermédiaire. En heures pleines d’un jour rouge, le kilowattheure coûte 72,95 centimes, contre 19,85 centimes en option base. Près de 900 000 foyers ont souscrit l’option Tempo, qui permet de réaliser des économies à condition d’adapter sa consommation aux couleurs du jour.

Retraite, impôts et justice : les dates à retenir

Les nouvelles règles du cumul emploi-retraite s’appliqueront aux pensions débutant à compter du 1er janvier 2027, conformément à deux décrets publiés le 3 novembre. Entre l’âge légal de départ et 67 ans, un retraité pourra gagner jusqu’à 7 000 euros bruts par an sans réduction de sa pension ; au-delà, celle-ci diminuera de la moitié du dépassement. À partir de 67 ans, le cumul restera libre.

Pour relever des anciennes règles, plus favorables, la pension doit prendre effet au 1er décembre 2026, ce qui suppose en pratique un départ d’ici le lundi 30 novembre. Cette date importe donc aux personnes qui envisagent de cumuler retraite et activité.

Les contribuables ayant modulé leur taux de prélèvement à la source en cours d’année doivent renouveler l’opération avant le dimanche 6 décembre pour que le taux choisi s’applique dès la paie de janvier 2027. La taxe d’habitation et la taxe sur les logements vacants peuvent être réglées hors ligne jusqu’au mardi 15 décembre, ou en ligne jusqu’au dimanche 20 décembre à minuit. Le prélèvement bancaire aura lieu à partir du lundi 28 décembre. Ce même jour sera prélevée la dernière échéance de l’impôt 2026 sur les revenus lorsque le reste à payer dépasse 300 euros.

Enfin, le portail destiné aux justiciables prendra le nom de « Mon espace Justice » le mercredi 9 décembre. Il permettra de déposer en ligne la plupart des requêtes civiles ne nécessitant pas d’avocat. Les usagers qui acceptent les échanges électroniques y recevront les décisions relatives à leur affaire civile ainsi que des informations sur certaines étapes d’une procédure pénale. Cette modernisation vise à simplifier les démarches et à réduire les délais de traitement.