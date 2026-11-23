Le 1er décembre, le prix repère du gaz augmente de 5,8 % pour les contrats indexés, le Smic est revalorisé de 1,6 % et la modification des heures creuses entre dans une nouvelle phase. D’autres échéances approchent pour le gazole à prix réduit et le chèque énergie.

Le ministre du Travail a annoncé le 17 novembre la hausse du Smic au 1er décembre 2026. Pour un salarié à temps plein, elle représente environ 75 € nets de plus par mois par rapport à l’année précédente. La progression cumulée atteint 5,3 % sur douze mois ; les employeurs devront ajuster les bulletins de paie dès la période de décembre.

Gaz : une hausse réservée aux contrats indexés

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a fixé le nouveau prix repère du gaz à 206,26 € TTC le MWh, contre 194,90 € auparavant, soit une hausse de 5,8 %. Environ 60 % des consommateurs, titulaires d’un contrat indexé sur ce prix, sont concernés. Les 40 % restants disposent d’une offre à prix fixe et ne subissent pas de modification tarifaire liée à cette hausse. La CRE estime à 16 € TTC le supplément moyen sur la facture de décembre des foyers concernés. « Seule la part approvisionnement (le gaz lui-même) change : elle suit les prix de gros du gaz en octobre, plus élevés qu’en septembre », précise la CRE dans son communiqué.

Pour connaître votre situation, cherchez sur votre dernière facture la mention « contrat indexé sur le prix repère CRE » ou « offre à prix fixe ». En cas de doute, votre fournisseur peut vous renseigner par téléphone ou depuis votre espace client. Vous pouvez aussi comparer les offres selon votre consommation annuelle : un prix fixe peut protéger des fluctuations futures, mais vérifiez les éventuels frais de résiliation avant de quitter un contrat encore soumis à un engagement. Certains fournisseurs proposent des tarifs fixes jusqu’en 2027.

La vente de gazole à prix réduit provenant des stocks de l’État est, elle, limitée au mois de novembre par une décision gouvernementale du 29 octobre. Aucune prolongation n’a été annoncée à ce jour. Les agriculteurs, transporteurs et autres professionnels éligibles peuvent en acheter jusqu’au 30 novembre. Comparez les prix dans votre région pour maximiser l’économie : les écarts entre stations atteignent parfois plusieurs centimes par litre.

Heures creuses : de nouveaux horaires pour 9,3 millions de clients

Enedis lance la deuxième phase de sa réforme des heures creuses, destinée à mieux adapter la consommation électrique aux profils saisonniers. Les plages horaires de 9,3 millions de clients changeront progressivement d’ici à fin octobre 2027. Les nouveaux horaires varient selon les régions et les saisons.

Chaque client concerné a reçu un courrier personnalisé d’Enedis. Vous pouvez le consulter, ou télécharger le calendrier 2026-2027 depuis votre espace client, avant de reprogrammer chauffe-eau, lave-linge, lave-vaisselle ou borne de recharge. Des appareils restés réglés sur les anciennes plages risquent de ne plus fonctionner pendant les heures creuses prévues par le nouveau calendrier.

Chèque énergie et primes pour les pompes à chaleur

Les foyers éligibles qui n’ont pas reçu le chèque énergie 2026 peuvent encore le demander jusqu’au 31 décembre. Son attribution dépend du revenu fiscal de référence 2025 et de la composition du ménage. Le site officiel chequeenergie.gouv.fr permet de vérifier son éligibilité et de déposer une réclamation ; aucune demande pour 2026 ne sera acceptée après cette date. Le chèque énergie 2027 sera distribué dès janvier, pour des montants pouvant atteindre 277 €.

Pour les pompes à chaleur air/eau, un arrêté du 6 novembre 2026, entré en vigueur le 17 novembre, fixe les primes au titre des certificats d’économies d’énergie (CEE). Les ménages en situation de précarité énergétique peuvent bénéficier de 760 000 kWh cumac pour un système de chauffage seul, ou de 875 000 kWh cumac pour un équipement assurant aussi l’eau chaude sanitaire. Selon le fournisseur d’énergie, l’aide financière peut atteindre plusieurs milliers d’euros. Un fournisseur ou un installateur certifié RGE peut vous renseigner sur le dossier à constituer.

Free Mobile fusionne avec Free : les tarifs restent inchangés

À partir du 1er décembre, Free Mobile fusionne administrativement avec Free. Les données personnelles de ses 16 millions d’abonnés mobiles seront automatiquement transférées dans la structure unifiée du groupe Iliad. « Cette fusion n’aura en revanche aucune conséquence sur vos tarifs et votre forfait mobile, votre numéro et votre ligne mais aussi vos paiements et options en cours », indique le groupe dans sa communication officielle.

Free met en garde contre les tentatives de phishing. « Free rappelle que l’entreprise ne vous demandera jamais de mettre à jour votre RIB, de valider un nouveau mandat ou de confirmer vos identifiants par SMS ou par e-mail durant cette fusion. » En cas de message suspect, ne cliquez sur aucun lien : contactez le service client par l’application officielle ou sur free.fr.