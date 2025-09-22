Pouvoir d’achat : Lidl relance sa stratégie avec une nouvelle signature

Depuis septembre 2025, Lidl a troqué sa signature « Le vrai prix des bonnes choses » pour une nouvelle promesse : « Lidl, ça vaut le coup ». Ce choix, annoncé officiellement par l’enseigne, n’est pas anodin. Dans un contexte de hausse des prix, l’enseigne allemande mise sur une communication simple et directe pour convaincre les Français que faire ses courses chez elle reste un bon calcul. Ce repositionnement s’accompagne de baisses tarifaires massives et d’ambitions fortes pour les prochaines années.

Lidl : Un nouveau slogan pour une nouvelle étape

Le slogan « Lidl, ça vaut le coup » se veut clair et sans détour. Il traduit une idée simple : chaque passage en caisse doit donner le sentiment d’avoir fait une bonne affaire. L’enseigne explique que ce message incarne son engagement : proposer des produits de qualité au meilleur prix, tout en affirmant sa responsabilité sociale et environnementale.

Pour Jassine Ouali, directeur exécutif de la relation client, cette nouvelle identité vise à toucher les consommateurs « là où ils se trouvent », avec des messages compréhensibles et chargés d’émotion. Après avoir mis en avant « le vrai prix » pendant dix ans, Lidl revient ainsi à l’essentiel : rappeler que le passage en magasin doit réellement valoir la peine.

Une stratégie prix assumée et déjà visible

Derrière le slogan, il y a des chiffres. Depuis le début de l’année 2025, Lidl a investi 150 millions d’euros pour baisser ses prix en France selon BFMTV. Les réductions concernent des produits du quotidien, de la baguette aux articles d’hygiène. L’objectif est clair : redevenir la référence en matière de rapport qualité-prix. Cette politique commence à porter ses fruits. Sur les huit premiers mois de l’année, la fréquentation des magasins a progressé de 5 %, tandis que les ventes en volume ont gagné 4 %.

Lidl n’entend pas s’arrêter là. L’enseigne compte environ 1 627 magasins en France et vise à franchir la barre des 2 000 supermarchés dans les prochaines années Elle veut ainsi renforcer son ancrage territorial, aussi bien en ville qu’en zone rurale. L’ambition est là : atteindre 10 % de parts de marché d’ici 2030, contre environ 7,8 % actuellement. Pour y parvenir, Lidl joue sur plusieurs leviers : une communication plus fédératrice, des prix bas garantis, mais aussi un discours axé sur la durabilité, les partenariats locaux et la proximité avec les Français.