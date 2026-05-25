Starlink augmente tous ses abonnements en France : Elon Musk n’a prévenu personne, et les abonnés découvrent la facture

Le service de connectivité par satellite Starlink, développé par SpaceX et dirigé par le célèbre entrepreneur Elon Musk, fait parler de lui avec une décision qui touche directement les utilisateurs français. Tous les abonnés, qu’ils soient résidents ou itinérants, verront leurs factures mensuelles augmenter de façon notable. Cette annonce concernera des milliers de foyers situés dans des zones mal desservies par les infrastructures traditionnelles, et renforce le rôle central de Starlink malgré la controverse autour de sa stratégie tarifaire.

Ce qui change dans les tarifs

Depuis le 20 mai 2026, les abonnements Starlink en France ont augmenté de 5 à 6 euros par mois, affectant l’offre d’abonnement mensuel, confirme Les Numériques. La mesure s’applique à toutes les offres, pour les clients historiques comme pour les nouveaux arrivants. Toutes les formules résidentielles sont concernées : la formule 100 Mbit/s passe de 29 € à 35 € par mois, la 200 Mbit/s de 39 € à 45 € par mois, et la 400 Mbit/s de 59 € à 65 € par mois.

Les abonnements pour itinérants ne sont pas épargnés : le forfait 100 Go grimpe à 45 € (au lieu de 40 €), et l’illimité atteint 95 € par mois. Cette hausse est déjà appliquée aux États-Unis et s’étend maintenant à l’Europe. L’ensemble de l’ancienne structure tarifaire est en révision, y compris le Mode Veille, dont le coût double pour atteindre 10 € par mois.

Starlink justifie la décision par le besoin de « poursuivre les améliorations et les investissements » face à la hausse mondiale des coûts opérationnels. Malgré cet argument, l’annonce a été très critiquée et décrite comme un geste qui « ne fait pas de cadeau » aux abonnés. La question de l’acceptabilité de cette hausse reste ouverte, surtout en l’absence d’une concurrence solide dans les zones rurales et non fibrées.

Avec un peu moins de 2 % de part de marché en France, Starlink reste un acteur clé pour ceux qui n’ont pas accès à la fibre optique. Même si le mécontentement se fait entendre, l’importance du service pourrait pousser certains utilisateurs à accepter cet ajustement tarifaire, faute d’alternatives viables.

Villes, régions et abonnés concernés

Les hausses s’appliquent à l’ensemble des abonnements en France, touchant à la fois les zones rurales et les régions plus densément peuplées qui comptent sur la connectivité satellitaire pour combler des lacunes d’infrastructure. Pour les abonnements en itinérance, les hausses affectent ceux qui voyagent fréquemment et dépendent de la flexibilité pour les utilisateurs, au niveau national comme international.

Elon Musk, ayant confirmé l’existence de 10 millions d’abonnés actifs en février 2026, montre l’adoption importante du service tout en soulignant les défis tarifaires du réseau mondial de satellites. Les nouveaux abonnés verront ces tarifs s’appliquer immédiatement, tandis que les clients existants bénéficient d’un délai jusqu’au 18 juin 2026.