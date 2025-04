Météo : la France va vivre un phénomène exceptionnel en avril, voici les dates à retenir

Dès le jeudi 3 avril 2025, la France va connaître des conditions printanières bien différentes avec des températures anormalement hautes. On a là un vrai prélude aux chaleurs de l’été qui se fait sentir dès maintenant. Ce phénomène surprenant, tant par son intensité que par sa précocité, nous force à regarder de plus près comment notre météo change et se transforme au quotidien.

Des conditions météo étonnantes

Le réchauffement climatique attendu est lié à un changement marqué dans les flux atmosphériques. En effet, un courant chaud venant du sud-est vient remplacer le flux plus frais du nord-est, ce qui fait grimper les températures. On peut s’attendre à un soleil de plomb sur tout le pays, amplifiant encore cette sensation de chaleur estivale.

Les prévisions météo indiquent que les températures vont largement dépasser les moyennes habituelles pour cette saison. Par exemple, à Nantes, le mercure passera de 17 °C à 21 °C, tandis qu’à Rennes, Caen, et Brest, on prévoit des maximales autour de 20 °C. À Orléans et Poitiers, les thermomètres iront jusqu’à 22 °C.

Le réchauffement, ça se fait sentir

Ce pic de chaleur montre bien que les phénomènes météo ont bien changé, la masse d’air étant plus chaude qu’habituellement à cette période. Surtout dans la moitié nord du pays, où les températures vont grimper de 7 à 8 °C au-dessus de la moyenne d’avril, pour se rapprocher des valeurs qu’on voit normalement fin mai.

Les cartes des prévisions du modèle européen confirment cette tendance avec des températures qui dépassent largement ce qu’on attend à cette période, contrairement aux températures glaciales attendues dans d’autres contextes. Le pic devrait se terminer vendredi, avec des mercures flirtant avec les 25 °C dans certaines régions – à Paris, par exemple, on prévoit 23 °C.

Prévisions jour par jour

La semaine démarre avec une haute pression installée près de la mer du Nord, qui ira progressivement se déplacer vers l’Écosse. Mercredi, une goutte froide se dirige vers l’ouest et apportera nuages et risque d’averses sur le quart sud-ouest de la France, tandis que le vent d’autan se renforce jusqu’à atteindre 100 km/h dans le Lauragais. Les températures rondent entre 16 et 19 °C sur l’ensemble du territoire.

Jeudi, quelques averses pourraient pointer de Pyrénées jusqu’à la façade atlantique, mais l’ambiance restera globalement douce avec des maximales dépassant souvent les 20 °C. Le vent d’autan sera toujours présent, quoique un peu moins fort.

Vendredi s’annonce avec une chaleur plus marquée, avec des températures qui pourraient avoisiner les 25 °C dans le Languedoc, grâce à un ensoleillement généreux.

Le week-end, le beau temps persistera surtout au nord et à l’est. Par contre, dimanche, la moitié nord verra une nette baisse avec des températures qui ne dépasseront plus les 15 °C dans un quart nord-est.

À moyen terme, les prévisions laissent penser que même si ce pic de chaleur s’estompe dès dimanche, les après-midis resteront agréablement doux, malgré un retour progressif vers les températures habituelles d’avril.