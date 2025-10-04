Près d’un million de propriétaires sur le point de toucher le jackpot avec le nouveau DPE

Le secteur immobilier français va bientôt être bousculé grâce à la réforme du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE), prévue pour le 1er janvier 2026. Ce changement va redéfinir les normes énergétiques des logements et modifier les règles du jeu lors des transactions immobilières. Alors, qu’est-ce qui motive cette refonte et quels effets aura-t-elle pour les propriétaires, les acheteurs et les investisseurs ?

Comprendre le DPE

Le DPE se place comme un outil incontournable pour toute transaction immobilière. Il attribue à chaque logement une note de A à G, reflétant la consommation énergétique et les émissions en lien avec l’environnement. Jusqu’à maintenant, un DPE peu flatteur pouvait faire baisser la valeur d’un bien, voire interdire la location des logements énergivores.

Cette réforme change la méthode de calcul de la consommation électrique, en faisant passer le coefficient de conversion de l’électricité de 2,3 à 1,9. Ce nouveau calcul tient compte des progrès réalisés dans la production d’électricité en France, désormais en grande partie décarbonée. Pour près d’un million de propriétaires, cela pourrait signifier une belle amélioration sans avoir à se lancer dans des travaux onéreux.

Effets pour les logements chauffés à l’électricité

Environ 850 000 logements chauffés à l’électricité et classés F ou G verront leur situation améliorée grâce à cette réforme, qui vise à réduire le nombre de passoires thermiques. Jusqu’à présent, un coefficient de calcul qui surévaluait leur consommation pénalisait ces habitations. Maintenant, ces logements pourront remonter d’une ou deux classes sur l’échelle du DPE sans avoir besoin d’importantes rénovations.

C’est une belle nouvelle pour les propriétaires concernés. Comme le résume bien une citation : « La réforme du DPE en 2026 pourrait être le jackpot inattendu pour près d’un million de propriétaires. » Ce changement vient redonner de la valeur à une part significative du parc immobilier français.

Répercussions sur le marché immobilier

Le marché immobilier va se transformer. Jusqu’à sept millions de logements pourraient voir leur classement DPE évoluer. Une requalification énergétique peut éliminer une décote pouvant aller jusqu’à 20 % du prix initial d’un bien. Du côté des vendeurs, il y a moyen de voir les prix grimper, tandis que les acheteurs pourraient profiter d’opportunités intéressantes avant l’application définitive des nouvelles règles.

Les grandes métropoles comme Paris, Lyon, Toulouse ainsi que certaines zones périurbaines seront particulièrement concernées. Les petits appartements en milieu urbain, souvent alimentés à l’électricité, bénéficieront directement de ces changements.

Opportunités pour propriétaires et investisseurs

Les propriétaires qui n’avaient pas les moyens de financer des rénovations énergétiques devraient tirer le meilleur parti de cette réforme, malgré les obligations financières potentielles. Quant aux investisseurs, ceux qui avaient anticipé le bouleversement en achetant des biens électrifiés à prix modérés en sortiront gagnants.

Bien sûr, il sera important pour tous de se préparer à ces évolutions. Un document gratuit attestant de la nouvelle performance énergétique sera mis à disposition pour aider chacun à ajuster ses plans. Faire appel à des professionnels permettra aussi d’évaluer correctement la valeur des biens et d’éviter de surévaluer leur prix avec ces nouvelles règles, tout en profitant de l’exonération taxe foncière.