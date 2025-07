Prime senior : êtes vous concerné et combien allez vous toucher ?

Alors que le emploi des seniors en Europe inquiète, François Bayrou a récemment mis sur la table une idée qui ne passe pas inaperçue : offrir une prime pour inciter les travailleurs âgés à continuer de bosser. Présentée lors du « conclave » sur les retraites, cette proposition prévoit le versement d’une prime aux salariés qui, ayant atteint l’âge légal de départ, décident de poursuivre leur activité. Le but est double : améliorer la présence des seniors sur le marché du travail tout en allégeant la pression sur le financement des retraites.

Une idée ciblée pour redonner du souffle à l’emploi des seniors

La prime senior, telle que mise en avant par François Bayrou, vise directement les salariés qui ont atteint l’âge de la retraite légal et qui ont validé l’ensemble des trimestres requis pour leur génération. La mesure s’adresse également à ceux qui ont eu des carrières longues. À noter que rien n’est prévu pour les fonctionnaires dans cette proposition.

Ce dispositif se distingue du retraite progressive en place, qui touche déjà 700 000 personnes et permet aux retraités de percevoir intégralement leur pension tout en reprenant une activité pro. Avec la prime senior, il s’agirait de verser un complément salarial et ainsi éviter la période de carence de six mois imposée par le cumul emploi-retraite partiel. Certains observateurs avancent que cette prime pourrait représenter entre 30% et 50% de la pension initialement prévue.

Des avis partagés et des enjeux économiques

Même si cette proposition a été accueillie avec une certaine réserve par les partenaires sociaux, elle alimente le débat. Pour François Bayrou, cette mesure pourrait « modifier la part des personnes restant actives » et permettrait « un meilleur équilibre financier ». En effet, en incitant les seniors à rester au boulot, le système verrait une baisse immédiate des versements versés aux retraités, tout en augmentant les cotisations grâce à leur présence continue dans le monde du travail.

Cependant, plusieurs syndicats restent sceptiques, d’autant plus que l’idée a été avancée sans véritable concertation. Ils rappellent que l’amélioration des conditions de travail et la prise en compte de la pénibilité devraient primer pour éviter d’aggraver le déficit de la Sécurité sociale. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a ainsi dénoncé une approche « complètement à côté du sujet », tandis que Amir Reza-Tofighi, président de la CPME, a souligné l’importance d’un accord sur la pénibilité.

Un paysage législatif et social bien particulier

Cette proposition arrive à un moment où les discussions autour de la réforme des retraites sont déjà très vives. Le conclave sur le sujet avait commencé fin février et devait se clore le 17 juin, avec une échéance fixée au 23 juin pour finaliser les échanges avec les partenaires sociaux. En cas de désaccord, c’est la réforme pilotée par Élisabeth Borne qui serait mise en œuvre pleinement.

L’annonce tardive de cette prime a d’ailleurs fâché certains acteurs sociaux, qui regrettent un manque de concertation. La Cour des comptes avait déjà pointé du doigt le coût élevé du dispositif actuel de cumul emploi-retraite, ajoutant ainsi une pression supplémentaire sur le gouvernement pour trouver une alternative viable.