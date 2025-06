Retraite progressive à partir de 60 ans, c’est bientôt possible

La réforme de la retraite progressive, qui devrait entrer en vigueur le 1er septembre 2025, constitue une étape marquante dans l’évolution des dispositifs de fin de carrière en France. Ce mécanisme, qui permet aux salariés de toucher une partie de leur pension tout en continuant à bosser à temps partiel, s’applique désormais à tous les employés du secteur privé et à l’ensemble des agents publics. L’idée, c’est d’offrir plus de flexibilité aux travailleurs dits « expérimentés » et de s’adapter aux besoins changeants du marché de l’emploi.

Un projet ambitieux

Le projet de loi concernant cette réforme a été dévoilé par Astrid Panosyan-Bouvet, la ministre en charge du Travail et de l’Emploi, lors d’un conseil des ministres le 7 mai. Il modifie les accords nationaux interprofessionnels (ANI) signés le 14 novembre 2024 et sera soumis au Sénat dès le 5 juin 2025. Le but est double : favoriser l’emploi des seniors et améliorer le dialogue social. Dans cette optique, la retraite progressive occupe une place de choix.

Dans ce dispositif, on renforcera notamment le cadre entourant les raisons pour lesquelles un employeur pourrait refuser une demande de passage à temps partiel. Par ailleurs, les modalités d’aménagement de la fin de carrière incluront un entretien professionnel obligatoire, afin de mieux accompagner les salariés durant cette transition.

Modalités et conditions d’accès

Pour profiter de la retraite progressive, les travailleurs devront avoir validé au moins 150 trimestres sur leurs régimes de base. Le dispositif sera accessible à partir de 60 ans, même si son lancement ne pourra réellement se faire qu’à partir de 62 ans. Un décret, attendu pour juin 2025, viendra préciser les modalités d’application de ces mesures.

Grâce à la mobilisation de la confédération FO et FO fonction publique, les fonctionnaires et agents publics bénéficient désormais également de ce dispositif. Cela concerne l’ensemble des agents publics des trois versants ainsi que les salariés du secteur privé.

Enjeux pour l’emploi des séniors

Une enquête réalisée par Ipsos en avril auprès des DRH révèle que seulement 25% d’entre eux ont mis en place des dispositifs spécifiques pour les seniors. Dans les grandes boîtes, 40% disposent déjà d’aménagements du temps de travail, avec la retraite progressive présente dans 54% des cas. Toutefois, à peine 10% des entreprises ont une politique active de recrutement dédiée aux séniors. Le principal frein reste le niveau élevé des salaires, qui complique leur embauche.

Historiquement, jusqu’en 2023, l’âge de départ à la retraite progressive était fixé à 60 ans. La réforme des retraites intervenue cette année-là l’a progressivement repoussé à 62 ans.

Communication et embûches rencontrées

Même si le dispositif offre de belles perspectives, il souffre d’un manque flagrant de communication auprès du grand public. De plus, le fait que les employeurs puissent refuser la demande demeure un sérieux obstacle à sa généralisation dans le cadre de la réforme des retraites.

Pour ceux qui songent à cette option, il est conseillé de vérifier si le nombre requis de trimestres a bien été cotisé et d’utiliser des outils comme le site L’Assurance Retraite. Il est également recommandé de se rapprocher du service RH pour discuter concrètement des possibilités qu’offre la retraite progressive.